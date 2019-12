„Das Wunder von Manhattan“ 2019: Die Sendetermine zu Weihnachten

Anzeige

Anzeige

Susan (Mara Wilson) ist sechs Jahre alt und wünscht sich nichts Geringeres als einen Vater. Doch hat sie schon lange den Glauben an den Weihnachtsmann und die Freude an der besinnlichen Jahreszeit verloren. Aber dann kreuzt sich ihr Weg mit dem Kaufhausweihnachtsmann Kriss Kringle (Richard Attenborough), der behauptet, er sei tatsächlich der echte Weihnachtsmann. Das Mädchen bleibt jedoch skeptisch und so bleibt Kriss nichts anderes übrig, als seine Behauptung zu beweisen.

„Das Wunder von Manhattan” (Originaltitel: „Miracle on 34th Street“) ist eine der schönsten klassischen Weihnachtsgeschichten, die jedes Jahr wieder über die Bildschirme flimmert.

Sendetermine 2019 für „Das Wunder von Manhattan“ im TV

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

„Das Wunder von Manhattan” lief bereits am 1. Dezember einmal auf Super RTL. Wer den Film verpasst hat, kann ihn zu Weihnachten jedoch problemlos nachholen.

Das sind die Sendetermine für „Das Wunder von Manhattan” 2019:

Samstag, 21. Dezember: 15.30 Uhr – RTL

Dienstag, 24. Dezember: 14.55 Uhr – RTL

Anzeige

„Das Wunder von Manhattan“ als Stream anschauen

Neben der Ausstrahlung im TV steht „Das Wunder von Manhattan” auch als Stream bei einigen Anbietern zur Verfügung. Amazon Prime Video, Maxdome und Google Play bieten den Weihnachtsklassiker derzeit an. Allerdings fehlt der beliebte Film dieses Jahr im Sortiment von Netflix.

Anzeige

„Das Wunder von Manhattan“ bei Amazon Prime Video

Für Kunden von Amazon Prime Video steht „Das Wunder von Manhattan” zum Leihen (für 3,99 Euro) und zum Kauf (für 9,99 Euro) zur Verfügung. Im Anschluss kann der Film ganz einfach im Stream abgerufen werden. Dafür ist kein kostenpflichtiges Abonnement notwendig, denn auch mit einem gewöhnlichen Konto bei Amazon können Filme geliehen oder gekauft werden.

„Das Wunder von Manhattan“ bei Maxdome

Auch bei Maxdome ist kein Abonnement notwendig, um Filme zu genießen. Über ein kostenloses Konto können Kunden „Das Wunder von Manhattan” ebenfalls problemlos leihen (für 2,99 Euro) oder kaufen (für 9,99 Euro). Das Ausleihen des Films ist in diesem Fall sogar um einen Euro günstiger als bei den anderen Streamingdiensten.

„Das Wunder von Manhattan“ bei Google Play

Auch Google Play hat „Das Wunder von Manhattan” im Sortiment seiner Weihnachtsfilme. Genau wie bei den anderen Anbietern wird der Film auch hier zum Leihen (für 3,99 Euro) oder Kaufen (für 9,99 Euro) angeboten und daraufhin als Stream für alle Endgeräte zur Verfügung gestellt.

Anzeige

RND/lk