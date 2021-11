„Das Traumschiff“: Sendetermine und Reiseziele im Überblick

Anzeige

Syndey, Singapur oder Seychellen – die klangvollen Namen der Orte, die das ZDF-„Traumschiff“ seit nunmehr 40 Jahren ansteuert, versprechen Exotik und sorgen bei so manchem für reichlich Fernweh. Seit 1981 ist das Kreuzfahrtschiff nun schon unterwegs – immer wieder sorgten hohe Einschaltquoten für eine Fortführung der beliebten Fernsehreihe.

Wann eine neue Folge erscheint, wohin die nächste Reise geht und wie das „Traumschiff“ in Wirklichkeit heißt, verraten wir hier.

„Das Traumschiff“: Wann laufen neue Folgen?

Die Erstausstrahlung der ersten „Traumschiff“-Folge war am 22. November 1981. Damals ging die Reise übrigens auf die Bahamas. Seitdem wurden vom Amazonas bis nach Shanghai schon die unterschiedlichsten Destinationen in über 70 verschiedenen Ländern angesteuert.

Dreimal im Jahr zeigt das ZDF eine neue Folge vom „Traumschiff“. Je eine neue Folge wird in der Regel am 2. Weihnachtstag, an Neujahr und, seit 2017, am Ostersonntag ausgestrahlt.

„Das Traumschiff“: neue Sendetermine 2021

Das sind die letzten und nächsten Sendetermine sowie Reiseziele:

Folge Erstausstrahlung im ZDF Reiseziel 89 Freitag, 1. Januar 2021, 20.15 Uhr Seychellen 90 Sonntag, 4. April 2021, 20.15 Uhr Malediven/Thaa Atoll 91 Sonntag, 26. Dezember 2021, 20.15 Uhr - 92 Sonntag, 1. Januar 2022, 20.15 Uhr -

Neben den Neuheiten hat das ZDF in diesem Jahr noch folgende „Highlight-Folgen“ der „Traumschiff“-Reihe im Programm:

Sonntag, 14. November 2021, 10.15 Uhr – „Kilimandscharo-Malediven-Indien“

Sonntag, 21. November 2021, 02.10 Uhr – „Antigua“

Sonntag, 21. November 2021, 03.40 Uhr – „Kolumbien“

Montag, 22. November 2021, 01.50 Uhr – „Marokko“

Montag, 22. November 2021, 03.20 Uhr – „Kapstadt“

Samstag, 25. Dezember 2021, 12.45 Uhr – „Los Angeles“

Samstag, 25. Dezember 2021, 14.15 Uhr – „Malediven“

Wiederholungen: Wo läuft „Das Traumschiff“ im Fernsehen und online?

Neben unregelmäßigen Wiederholungen im ZDF sind alte Folgen des „Traumschiffs“ auf dem Pay-TV-Sender Romance TV zu sehen. ZDF Neo hat im Jubiläumsjahr 2021 mehrere „Retro-Folgen“ am Sonntagmittag im TV-Programm.

Online sind „Traumschiff“-Folgen in der ZDF-Mediathek abrufbar. Zudem sind dort auch Retro-Folgen sowie die jeweils aktuelle Folge einige Tage vor der Erstausstrahlung im linearen TV zu sehen.

Wer ist Kapitän auf dem „Traumschiff“?

Aktuell ist Max Parger gespielt von Florian Silbereisen Kapitän auf dem „Traumschiff“. Der Schauspieler und Schlagersänger übernahm die Rolle von Sascha Hehn im Jahr 2019. Einen Gastauftritt auf dem „Traumschiff“ hatte Silbereisen bereits 2017.

Aktuelle Besetzung des „Traumschiffs“

Zu den wiederkehrenden Figuren gehören neben dem Kapitän aktuell die Hoteldirektorin Hanna Liebhold gespielt von Barbara Wussow, Staff-Kapitän Martin Grimm (Daniel Morgenroth) und Schiffsärztin Dr. Jessica Delgado (Collien Ulmen-Fernandes).

Seit 2008 spielt der ehemaliger Talkshow-Moderator Harald Schmidt den Kreuzfahrtdirektor Oskar Schifferle.

Wie heißt „Das Traumschiff“ wirklich?

Seit 2015 dient das Kreuzfahrtschiff „MS Amadea“ als Kulisse für die Dreharbeiten der „Traumschiff“-Episoden. Nach Angaben des Betreibers „Phoenix Reisen“, in dessen Auftrag das Schiff seit 2006 unterwegs ist, bietet es 570 Passagieren Platz. Das in Japan gebaute Kreuzfahrtschiff ist 192 Meter lang und verfügt über mehr als 600 Betten in über 300 Kabinen.

In vierzig Jahren Produktionsgeschichte gab es bisher fünf Kreuzfahrtschiffe, die als Drehorte für „Das Traumschiff“ zum Einsatz kamen.