„Das Traumschiff“: Sendetermine und Reiseziele im Überblick

Sydney, Singapur oder Seychellen – die klangvollen Namen der Orte, die das ZDF-„Traum­schiff“ seit nunmehr 40 Jahren ansteuert, versprechen Exotik und sorgen bei so manchem für reichlich Fernweh. Seit 1981 ist das Kreuzfahrtschiff nun schon unterwegs – immer wieder sorgten hohe Einschaltquoten für eine Fortführung der beliebten Fernsehreihe.

Wann eine neue Folge erscheint, wohin die nächste Reise geht und wie das „Traumschiff“ in Wirklichkeit heißt, verraten wir hier.

„Das Traumschiff“: Wann laufen neue Folgen?

Die Erstausstrahlung der ersten „Traumschiff“-Folge war am 22. November 1981. Damals ging die Reise übrigens auf die Bahamas. Seitdem wurden vom Amazonas bis nach Shanghai schon die unterschiedlichsten Destinationen in über 70 verschiedenen Ländern angesteuert.

Mehrmals im Jahr zeigt das ZDF eine neue Folge vom „Traumschiff“. Je eine neue Folge wird in der Regel am zweiten Weihnachtstag, an Neujahr und, seit 2017, am Ostersonntag ausgestrahlt. 2021 gibt es gleich zwei Folgen am 26. Dezember. Anschließend

„Das Traumschiff“: Sendetermine 2021/22

Das sind die aktuellen Sendetermine sowie Reiseziele:

Folge Ausstrahlung im ZDF Reiseziel / Motto 89 Freitag, 1. Januar 2021, 20.15 Uhr Seychellen 90 Sonntag, 4. April 2021, 20.15 Uhr Malediven/Thaa-Atoll 91 Sonntag, 26. Dezember 2021, 20.15 Uhr Schweden 92 Sonntag, 26. Dezember 2021, 21.45 Uhr Toskana Spezial Sonntag, 26. Dezember 2021, 23.10 Uhr „40 Jahre auf See“ 93 Sonntag, 1. Januar 2022, 20.15 Uhr Namibia

Das „Traumschiff“ an Weihnachten: Das passiert in Folge 91

Das „Traumschiff“ unter der Führung von Kapitän Parger nimmt Kurs auf Stockholm. Den Gästen an Bord steht eine besondere Reise bevor, die sie durch die Schärenlandschaft führt.

Andrea und Oliver Schmiede geben sich, als sie an Bord gehen, gegenseitig ein Versprechen: Er sieht während der ersten Schiffsreise ohne die beiden Töchter nicht auf sein Diensthandy, und Löwenmama Andrea ruft die Kinder nicht an.

Andrea ist die Schwester von Staff-Kapitän Martin Grimm. Die beiden freuen sich sehr, sich zu sehen, und Martin legt beim ersten Abend gleich den Finger in die Wunde: Ja, Andrea und Oliver lieben sich noch, und eigentlich ist alles wieder in Ordnung, nachdem Oliver sie vor nicht allzu langer Zeit betrogen hatte. Trotzdem wünscht sich Andrea von ihrem Mann, wieder mehr wahrgenommen zu werden, und freut sich deshalb umso mehr auf die gemeinsamen Tage in Stockholm.

Leider wird Oliver – kaum in Stockholm angekommen – von seinem Büro nach Bordeaux beordert. Um Andreas Enttäuschung zu mindern, organisiert er ihr last minute einen exklusiven Touristenführer – nicht ahnend, dass sich zwischen Andrea und Björn eine bittersüße Romanze entspinnen wird.

Ebenfalls ungewöhnlich verläuft die Liebesgeschichte zwischen Zara Svensson und Anton Straubinger – ihres Zeichens Holzwirtin und Umweltaktivist mit Schwerpunkt Baumschutz –, die nach dem klassischen Magic Moment schmerzlich erleben müssen, dass sie politisch in so gegensätzlichen Lagern stehen, dass sie von ihrer entflammenden Liebe Abstand nehmen müssen. Kurz vor der Rückkehr aufs Schiff kommt es sogar zu einem Handgemenge zwischen Zaras Holzhändler-Vater Jarl und Anton. Erst durch Hannas Intervention begreifen die beiden Hitzköpfe, dass man sich trotz unterschiedlichster Lebenseinstellungen lieben kann und darf.

Cem und Hassan Meierbrink sind Brüder und gescheiterte Stand-up-Comedians, die sich ihren Lebensunterhalt als Küchenhilfen auf dem „Traumschiff“ verdienen. Einzig Kreuzfahrtdirektor Schifferle erkennt deren Potenzial und setzt alles daran, die beiden unterschiedlichen Männer auf seiner Showbühne zu haben. Cem findet parallel, kaum an Bord, einen Zeitungsartikel, der behauptet, dass eine schwedische Hausfrau in einem Fluss Gold gefunden hat. Schon erliegt er dem Goldfieber und geht unter einem Vorwand in Schweden von Bord, um endlich reich zu werden. Dass daraus nichts wird, versteht sich von selbst. Zurück an Bord willigen die Brüder auf Druck des Kapitäns endlich ein, zusammen aufzutreten, und es wird ein großer Erfolg.

Last but noch least macht die Crew, auf Anordnung des Kapitäns, einen Landausflug in die schwedischen Schären – zwecks Teambildung und gruppendynamischer Erfahrung. Inklusive Zelten, Lagerfeuer und Kajakfahren.

Kapitän Max Parger (Florian Silbereisen, l.) hat eine Überraschung für seine Crew: Ein Landausflug in die schwedischen Schären zwecks Teambuilding. Staff-Kapitän Martin Grimm (Daniel Morgenroth, 2.v.l.), Dr. Jessica Delgado (Collien Ulmen-Fernandes, M.), Oskar (Harald Schmidt, 2.v.r.) und Hanna Liebhold (Barbara Wussow, r.) sehen dem Ganzen mit gemischten Gefühlen entgegen. © Quelle: ZDF und Dirk Bartling

Das „Traumschiff“ an Weihnachten: Das passiert in Folge 92

Die Reise des „Traumschiffs“ führt die Crew um Max Parger und den Hochzeitsplaner Tom in die Toskana. Eine besondere Reise, denn an Bord findet zum ersten Mal eine Promi-Hochzeit statt.

Kurz vor dem Ablegen bekommt Manuela, die Partnerin des berühmten Schlagersängers „Lou“ König, kalte Füße. So verlässt das Schiff den Hafen mit einem frustrierten Sänger, der durch diesen Vorfall auch um sein Ansehen in der Öffentlichkeit bangt.

Ein Problem hat nun auch seine langjährige Managerin Gaby Wuschansky, die mit gezielt platzierten Berichten über die Hochzeit die ins Stocken geratene Karriere ihres Klienten ankurbeln wollte: Wie soll sie die plötzliche Absage dem mitgereisten Exklusiv-Berichterstatter und Klatschreporter Enrico Schuster verkaufen? Lous spontane Lösung, sie solle ihn heiraten, lehnt sie zunächst ab. Doch Lou bekommt „seine“ Gaby, die heimlich schon seit Jahren in ihn verliebt ist, schließlich doch rum. Bei der Trauung realisiert Gaby, dass diese „Scheinehe“ mehr für sie bedeutet. Als dann bei der Hochzeitsreise an Land die eifersüchtige Freundin auftaucht, sich für ihre Torschlusspanik entschuldigt und Lou nun doch heiraten will, steht dieser unverhofft zwischen zwei Frauen und muss eine Entscheidung treffen.

Beim zweiten Paar handelt es sich um Anna und Alex Busch, beide Anfang Dreißig und gewillt, eine Familie zu gründen. Zur Feier aufs Schiff bringt Annas verwitweter Vater Jürgen überraschend Annas beste Freundin Moni mit. Anna ist gerührt und kommt nicht auf die Idee, dass ihr Vater und Moni ein Paar sein könnten. Jürgen verpasst den Zeitpunkt, seine Tochter aufzuklären. Als dann die Wahrheit während der Hochzeitsreise ans Licht kommt, fühlt Anne sich hintergangen und versucht, ihren Vater von seinem „Liebeswahn“ zu heilen. Als Moni sich dann von Jürgen trennt, wird Anne klar, dass ihre Eifersucht das Glück ihres Vaters zerstört. Hochzeitsplaner Tom ist gefordert, das zerschlagene Porzellan zu kitten, damit auch diese Reise im Glück endet.

Auf ihrer Hochzeitsreise werden Anna (Pia Stutzenstein, 2.v.r.) und Alex Busch (Varol Sahin, r.) von Annas Vater Jürgen Kretschmer (Jochen Horst, l.) und ihrer besten Freundin Moni Müller (Elisabeth Kanettis, 2.v.l.) begleitet. © Quelle: ZDF und Alex (Varol Sahin, 2. v.

Neben den Neuheiten hat das ZDF in diesem Jahr noch folgende „Highlight-Folgen“ der „Traumschiff“-Reihe im Programm:

Samstag, 25. Dezember 2021, 12.45 Uhr – „Los Angeles“

Samstag, 25. Dezember 2021, 14.15 Uhr – „Malediven“

Wiederholungen: Wo läuft „Das Traumschiff“ im Fernsehen und online?

Neben unregelmäßigen Wiederholungen im ZDF sind alte Folgen des „Traumschiffs“ auf dem Pay-TV-Sender Romance TV zu sehen. ZDF neo hat im Jubiläumsjahr 2021 mehrere Retro-Folgen am Sonntagmittag im TV-Programm.

Online sind „Traumschiff“-Folgen in der ZDF-Mediathek abrufbar. Zudem sind dort auch Retro-Folgen sowie die jeweils aktuelle Folge einige Tage vor der Erstausstrahlung im linearen TV zu sehen.

Wer ist Kapitän auf dem „Traumschiff“?

Aktuell ist Max Parger gespielt von Florian Silbereisen Kapitän auf dem „Traumschiff“. Der Schauspieler und Schlagersänger übernahm die Rolle von Sascha Hehn im Jahr 2019. Einen Gastauftritt auf dem „Traumschiff“ hatte Silbereisen bereits 2017.

Aktuelle Besetzung des „Traumschiffs“

Zu den wiederkehrenden Figuren gehören neben dem Kapitän aktuell die Hoteldirektorin Hanna Liebhold gespielt von Barbara Wussow, Staffkapitän Martin Grimm (Daniel Morgenroth) und Schiffsärztin Dr. Jessica Delgado (Collien Ulmen-Fernandes).

Seit 2008 spielt der ehemaliger Talkshowmoderator Harald Schmidt den Kreuzfahrtdirektor Oskar Schifferle.

Wie heißt „Das Traumschiff“ wirklich?

Seit 2015 dient das Kreuzfahrtschiff „MS Amadea“ als Kulisse für die Dreharbeiten der „Traumschiff“-Episoden. Nach Angaben des Betreibers Phoenix Reisen, in dessen Auftrag das Schiff seit 2006 unterwegs ist, bietet es 570 Passagieren Platz. Das in Japan gebaute Kreuzfahrtschiff ist 192 Meter lang und verfügt über mehr als 600 Betten in über 300 Kabinen.

In vierzig Jahren Produktionsgeschichte gab es bisher fünf Kreuzfahrtschiffe, die als Drehorte für „Das Traumschiff“ zum Einsatz kamen.