Das sind die erfolgreichsten Instagram-Posts aller Zeiten

Hannover. Instagram wird zehn: Am 6. Oktober 2010 wurde die App erstmals im App-Store veröffentlicht, zehn Jahre später gilt Instagram als eines der bedeutendsten sozialen Netzwerke.

Gepostet wurde in den vergangenen zehn Jahren vieles – doch Fotos mit mehreren Millionen Likes können nur wenige Instagram-Nutzer verzeichnen. Einige jedoch haben genau das geschafft, darunter der verstorbene Rapper XXXTentacion, Sängerin Billie Eilish und sogar gleich mehrfach Unternehmerin Kylie Jenner.

Wir zeigen Ihnen die 20 erfolgreichsten Instagram-Posts aller Zeiten.

Platz 20: Die Jenners als Avengers

Kylie Jenner taucht in der Liste der erfolgreichsten Instagram-Posts häufiger auf als jede andere Person. Der Hype um “Avengers” verhalf ihr im April 2019 zu 13,6 Millionen Likes.

Platz 19: Die Jenners beim Snowboarden

In einem Post aus dem Dezember 2019 zeigt Kylie Jenner ihrer Tochter Stormi, wie man auf dem Snowboard fährt. 13,7 Millionen Menschen gefällt das.

Platz 18: Kylie Jenner posiert

Auf Platz 19 schafft es ebenfalls Kylie Jenner. Diese Pose hat inzwischen 13,9 Millionen Likes erzielt.

Platz 17: Billie Eilish mit sehr vielen Grammys

“Fünf? Seid ihr verrückt?” lautet der Untertitel diese Billie-Eilish-Posts. Bei den Grammys Anfang des Jahres räumte die Newcomerin ordentlich ab. 13,9 Millionen Menschen gefällt das.

Platz 16: Schon wieder Kylie mit Anhang

Wer hätte das gedacht? Auf Platz 16 ist wieder ein Post von Kylie Jenner – erneut mit ihrer Tochter. 14 Millionen Menschen haben das Foto geliked.

Platz 15: Kylie Jenner nackt mit Travis Scott

Ebenfalls mehr als 14 Millionen Instagram-Nutzern gefällt dieses Foto von Kylie Jenner und Travis Scott. “Wenn Houston auf LA trifft” lautet die Bildunterschrift des Posts.

Platz 14: Letzter Post von Kobe Bryant

In der Liste der erfolgreichsten Instagram-Posts sind auch mehrere Beiträge bereits verstorbener Prominenter zu finden. Den Anfang macht der Basketballspieler Kobe Bryant. Dessen letzter Post vor seinem tödlichen Unfall erreichte 14,1 Millionen “Gefällt mir”-Angaben.

Platz 13: Ronaldo hat Geburtstag

Christiano Ronaldo gehört zu den erfolgreichsten Instagramern überhaupt. In der Top-20-Liste der erfolgreichsten Posts taucht der Fußballstar mit einem Geburtstagsfoto auf. Dieses konnte 14,3 Millionen Likes erzielen.

Platz zwölf: Selena Gomez und ihre Freunde

Das zwölftbeliebteste Instagram-Foto zeigt die Sängerin Selena Gomez am Strand, wie sie die Verlobung ihrer besten Freundin feiert. 14,4 Millionen Menschen gefällt das.

Platz elf: Selena Gomez in Italien

Ebenfalls mehr als 14,4 Millionen Menschen gefällt das Bild von Selena Gomez auf einem Boot in Italien.

Platz zehn: Dwayne “The Rock” Johnson heiratet

14,5 Millionen Menschen gefällt, wie sich Dwayne Johnson und seine Lebensgefährtin Lauren Hashian am Strand das Jawort geben.

Platz neun: Stormi Jenner in der Badewanne

Der nächste Post von Kylie Jenner. Diesmal ist Tochter Stormi in der Badewanne zu sehen. 15,3 Millionen Menschen klickten bis heute auf “Gefällt mir”.

Platz acht: LeBron James verabschiedet sich von Kobe Bryant

Der zweite Post in der Liste, der mit dem Tod des Basketballspielers Kobe Bryant zu tun hat. LeBron James widmete seinem Mitspieler einen emotionalen Post – 14,5 Millionen Menschen drückten auf “Like”.

Platz sieben: Bäume für Likes

Satte 15,6 Millionen Likes hat der Post der Organisation “Tentree” erzielt. Die Organisation verspricht, für fünf Millionen Likes 500.000 Bäume in Indonesien zu pflanzen – das Ziel wurde längst erreicht. Das nächste Ziel ist 20 Millionen Likes. Dafür verspricht die Organisation, eine Million Bäume zu pflanzen.

Platz sechs: Kylie Jenner gratuliert Travis Scott zum Geburtstag

Nein, das ist noch immer nicht der letzte Post von Kylie Jenner in dieser Liste. Fast 16 Millionen Menschen klickten bei diesem Geburtstagsgruß auf “Like”.

Platz fünf: Jennifer Aniston und ihre “Friends”

Mit ihrem allerersten Instagram-Post hat Jennifer Aniston gleich 16,3 Millionen Likes abgesahnt. Das ist aber auch nicht verwunderlich: Auf dem Bild ist die Schauspielerin mit den Darstellern der Serie “Friends” zu sehen. Fans sehnen sich seit Jahren nach einem Comeback.

Platz vier: Der erfolgreichste Jenner-Post

Da ist es nun: Der letzte Kylie-Jenner-Post in dieser Liste – und damit auch der erfolgreichste der Unternehmerin. Für das Bild nach der Geburt ihrer Tochter erhielt Jenner bis heute 18,6 Millionen Likes.

Platz drei: Familie von Chadwick Boseman teilt seinen Tod mit

Im August dieses Jahres starb Chadwick Boseman im Alter von 43 Jahren an Krebs. Seine Familie verkündete die traurige Nachricht über den Instagram-Account des Schauspielers. Der Post erreichte mehr als 19 Millionen “Gefällt mir”-Angaben.

Platz zwei: Letzter Post von XXXTentacion

Der Rapper XXXTentacion wurde im Juni 2018 in Florida von mehreren Tätern ausgeraubt und angeschossen. Er verstarb rund eine Stunde nach dem Überfall in einem Krankenhaus an seinen Schussverletzungen. Sein letzter Instagram-Post wurde daraufhin 21 Millionen Mal geliked. Es trägt die Bildunterschrift “LOVE IS WAR”.

Platz ein: Ein Ei, das Kylie Jenner herausfordert

Dass Kylie Jenner die erfolgreichsten Instagram-Posts hat, konnte dieser Nutzer offenbar nicht mit ansehen. Also postete er das Bild eines Eis mit einer eindeutigen Aufforderung: “Lasst uns einen Weltrekord aufstellen und diesen Post zum meistgelikten auf Instagram machen.” Jenner hielt den Rekord bis dato mit 18 Millionen Likes. Das Ei hat inzwischen fast 55 Millionen.