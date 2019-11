Glückwunsch! Das Sandmännchen wird 60 - und rundum erneuert

Anzeige

Hamburg. Das Paradies ist am Ende auch längst synthetisch. Riesige Deckenstrahler tauchen es dutzendfach in gleißendes Licht. Statt Frischluft, Sonne, Natur herrscht hier Technik, Kunst und Plaste. Es riecht statisch im Grünen des Kinderprogramms, irgendwie leblos. Und falls doch mal irgendwo leibhaftiges Grün aus echter Erde wächst, warnt ein Schild vorm drohenden Schädlingsbefall. Schwer zu glauben, dass ausgerechnet in dieser fußballfeldgroßen Fabrikhalle das natürlichste Angebot des aktuellen Fernsehens entsteht. Doch was heißt aktuell: Im Studio Hamburg wird gerade ein Unterhaltungsfossil reanimiert. Sein Name: Pittiplatsch. Ältere erinnern sich.

Jüngere aber noch besser. Schließlich zählt er (sie, es – man weiß das bis heute nicht so genau) trotz seiner greisen Aura zum Standardrepertoire des „Sandmännchens“ – angestaubt zottelig wie vor 57 Jahren, als das Fabelwesen zwischen Maulwurf, Kobold, rasiertem Teddy erstmals östlich der Elbe im Deutschen Fernsehfunk auftrat. Lang ist’s her. So lang, dass der Rechtsnachfolger RBB zum 60. Geburtstag der dienstältesten deutschen Kindersendung am 22. November eine Generalüberholung seines analogen Teilstücks vornimmt. Oder wie man im digitalen Zeitalter sagt: den Relaunch.

Seit 1992 zeigt das „Sandmännchen“ ja nur noch Pittiplatsch-Folgen aus der Abwicklungsphase des Ostfernsehens, unveränderte DDR-Relikte wie Ampelmann oder Spreewaldgurke: ideologisch unverfänglich, stofflich fadenscheinig.

Handgemachte Figuren wie Pittiplatsch samt ihrer/seiner/unserer Freunde Schnatterinchen und Moppi, meint Björn Magsig vom verantwortlichen Stop-Motion-Studio TRIKK 17, „verschleißen in höchstens fünf Jahren total“. Sofern es sie überhaupt noch gibt. Puppenspielpioniere wie der unvergessene Heinz Schröder, berichtet Firmengründer Magsig vom Hörensagen, hätten ihre Nachkriegsmodelle „angeblich mit ins Grab genommen“. Weil sich die hinreißend unvollkommenen Plüschplastiken in der Vorschulzielgruppe jedoch weiterhin großer Beliebtheit erfreuen, hat der RBB bei Europas gefragtestem Puppenbauer aufgefrischte Figuren in Auftrag gegeben. Norman Schneiders Auftrag: „Altbewährtes erneuern, ohne es grundlegend zu verändern.“ Während die Sonne unermüdlich aufs Dach von Halle fünf am Ostrand Hamburgs brennt, präsentieren Verantwortliche wie er daher ziemlich stolz ihr seltsam vertrautes, sichtbar renoviertes Ensemble in einer spürbar künstlichen, aber sonderbar organischen Kulisse.

Verglichen mit früher ist alles komplexer

Aus der simplen Sperrholzdatsche mit Pittis Hütte, Moppis Fass, Schnatts Trog im Papierblumenbeet ist ein vielschichtiges Gartenensemble auf zwei Ebenen geworden. Die Höhle der Hauptfigur ist nun begehbar und sorgt für Tiefe, das Baumhaus daneben ist nun aus Plastik und sorgt für Höhe. Verglichen mit früher ist alles komplexer, luftiger, möblierter als vorm Mauerfall. Viel Platz also für drei Viertelportionen, eher wenig dagegen fürs 28-köpfige Drehteam, das hier seit August täglich eine Episode produziert – allen voran natürlich drei Puppenspieler, die mit Headset, Monitor, Liegewagen auf Bodenhöhe durchs hingebungsvoll dekorierte Kunstrasenparadies rollen.

„Das stand nicht im Vertrag“, meint Christian Sengewald mit gewohnt ostberlinernder Quiekstimme, als er sich samt Spielfigur zwei Minuten lang dem knappen Dutzend aufgeregter Fotografen präsentiert und Pittis Lippen – ganz neu! – per Fernsteuerung bewegt. „Hund und Herrchen werden sich mit der Zeit ja ähnlicher“, ulkt sein Kollege Martin Paas mit Moppis vertrautem Hundetonfall und liegt damit gar nicht so falsch. „Wir reden jetzt schneller als früher“, sagt Susi Claus im eigenen Kolorit, bevor das Schnatterinchen in ihr erklärt, das sei „etwas dynamischer“. Zeitgenössischer also, den Seh- und Hörgewohnheiten der Generation Youtube angepasst, zu der Pittiplatschs Zielgruppe schon stößt, wenn sie noch Windeln trägt. Im Studio Hamburg aber beschildert ihr die Generation Glotze nochmals einen Trampelpfad abseits aller Verwertungsmechanismen und erinnert damit an drei gestrige Deutschlands in einem.

Welt pittoresker Ereignislosigkeit

So unpolitisch, wie das realsozialistische DDR-Programm – abgesehen vom „Kessel Buntes“– nur beim „Sandmännchen“ sein durfte, so unverwertbar darf sich das wiedervereinigte Kinderprogramm im realkapitalistischen Konsumrausch ringsum nämlich noch ein letztes Mal zeigen, bevor die Kleinen zur Kundschaft werden. Von dieser Welt pittoresker Ereignislosigkeit sind Smartphones daher ebenso ausgeschlossen wie Neusprech à la „nice“. Wie in 2000 Abendgruß genannten Guten-nacht-geschichten vor 1992, tragen die vorerst 13 neuen Titel von „Schlafbesuch“ über „Ist doch Schrott“ bis „Schatzsuche“ und wiegen ihr müdes Publikum damit schon phonetisch in den Schlaf. Noch ist es ein Schlaf der Unschuldigen. Schschschön.