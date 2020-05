Das sagt Moderator Mark Meuser zum ungeahnten Doppelauftritt bei RTL und ProSieben

Anzeige

Anzeige

RTL-Moderator Mark Meuser hat am Mittwochabend das RTL Aktuell Spezial „Corona-Krise: Deutschland macht auf!“ moderiert. Was er - und auch sonst fast niemand - vor der Sendung nicht wusste: Er war mit der Sendung nicht nur auf RTL zu sehen, sondern auch auf ProSieben. Denn Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf nutzten die 15 Minuten Sendezeit, die sie auf ProSieben gewonnen hatten, um die RTL-Sendung abzufilmen und zu kommentieren.

“Ich habe während der laufenden Sendung davon erfahren”, erzählt Moderator Meuser dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) am Donnerstag. Der Chef vom Dienst habe ihm die Info durchgegeben - “aber das schiebt man dann erstmal weg, weil man in einer Live-Sendung ist”, so Meuser. Auch wenn die Info ihn natürlich irritiert habe, weil er die Gründe für die “Ausstrahlung” auf ProSieben zu dem Zeitpunkt auch nicht kannte.

Moderator Maik Meuser musste über Aktion von Joko und Klaas lachen

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Jetzt im Nachhinein sagt Meuser zu der Aktion von Joko und Klaas: “Ich finde das sehr lustig und ich musste auch sehr lachen, als ich abends mit dem Hund spazieren war und dann noch die Antwort von Klaas auf meinen Tweet kam.” Meuser hatte dort geschrieben: “Lustige Aktion, Joko&Klaas. Unser #RTL-Corona-Spezial zu übertragen. Heute genau richtig. Lachen gegen #Corona. Menschen aus 2 Haushalten dürfen ja wieder zusammen kommen. Warum also nicht auch aus 2 Sendern.” Klaas Antwort darauf: “Hallo Maik. Tschuldigung & schöne Grüße aus Berlin. Konnte nicht früher schreiben. Musste noch bisschen was besprechen mit ein paar Leuten.”

hallo maik. tschuldigung & schöne grüße aus berlin. konnte nicht früher schreiben. musste noch bisschen was besprechen mit ein paar leuten. 😬 — klaas heufer-umlauf (@damitdasklaas) May 6, 2020

RTL nimmt es mit Humor - und ProSieben?

Ein dezenter Hinweis darauf, dass ProSieben die Aktion nicht so humorvoll aufgenommen hat wie RTL. Schon während der Sendung hatten Joko und Klaas getwittert: “Sorry ProSieben, Joko & Klaas können gerade nicht ans Telefon gehen.” Ob die beiden aber während der Sendung wirklich von ihren ProSieben-Chefs angerufen wurden oder das auch nur ein Gag war - da ist sich Maik Meuser nicht sicher: “Die Anrufe hätten auch gut zur Dramatik gepasst”, findet er.

Anzeige

“Das locker zu nehmen, ist für uns natürlich leichter als für ProSieben”, sagt der RTL-Moderator, “unser Programm wurde ja in ihres gehoben und es war ja eine gute Sendung, da ist das für uns kein Problem.” Dass ProSieben vielleicht nicht so begeistert ist von der Aktion, könnte er nachvollziehen: “Ich kann mir nicht vorstellen, dass meine Chefs das andersrum so lustig gefunden hätten.”

Anzeige