Das passiert heute in der Helene-Fischer-Weihnachtsshow

Düsseldorf. 2019 hatte sich Helene Fischer eine Schaffenspause verordnet. Nur vereinzelt war sie aufgetreten – unter anderem Anfang November als Überraschungsgast in der Show „Schlagerbooom“ (ARD) ihres Ex-Freundes Florian Silbereisen. „Die Auszeit hat mir sehr dabei geholfen, wieder in meine Mitte zurückzukehren“, sagte sie damals.

Umso gespannter sind die Fans von Deutschlands erfolgreichster Entertainerin, als Mitte Dezember in der Messehalle in Düsseldorf die dreistündige „Helene Fischer Show“ an zwei Tagen aufgezeichnet wird, die das ZDF nun am ersten Weihnachtsfeiertag ausstrahlt. Doch was bietet Fischer dieses Jahr? Das RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) war bei der Aufzeichnung dabei.

Die 10 000 Zuschauer in der ausverkauften Halle bekommen bei den Helene-Fischer-Festspielen einen abwechslungsreichen Mix aus Artistik, Tanz und ganz viel Musik geboten.

Tanzcontest mit Ralf Schmitz

Zu Beginn der Show sitzt Helene Fischer auf einer überlangen Schaukel, die unter der Hallendecke befestigt ist, und performt ihren Hit „Achterbahn“. Dabei trägt sie eine goldfarbene, leicht durchsichtige Glitzerrobe. Am Ende des Songs wird eine riesige Konfettikanone gezündet.

Mit Comedian Ralf Schmitz („Take Me Out“) liefert sich Helene Fischer im Anschluss einen Tanzcontest. Die beiden zeigen 16 verschiedene Tänze in vier Minuten. Dabei tanzen sie zu Klassikern wie „YMCA“ von den Village People, „Macarena“ von Los del Rio und „Wreckin‘ Ball“ von Miley Cyrus. Bei ihrem eigenen Hit „Atemlos durch die Nacht“ hält Fischer Ralf Schmitz und sich selbst einen Laubbläser vors Gesicht: Die Haare fliegen in alle Richtungen.

Bereits während des Vorspanns, bei dem das Konterfei des selbst ernannten Volks-Rock’-n’-Rollers Andreas Gabalier („I sing a Liad für di“) eingeblendet wird, gibt es einzelne Buhrufe. Die werden lauter, als Gabalier wenig später ein Medley seiner größten Hits zum Besten gibt. Warum die Fischer-Fans ihn nicht mögen? Unklar. Doch irgendwann verhallen die letzten Buhrufe im aufbrandenden Applaus.

Fischer singt die größten Hits der Backstreet-Boys

Wesentlich freundlicher wird Nick Carter (39) von den Backstreet Boys vom Publikum empfangen. Mit ihm singt sich Fischer durch die größten Hits der Boygroup, was Begeisterungsstürme auslöst. Zwischendurch führt Fischer mit Comedian Martina Hill („Knallerfrauen“) einen Sketch auf. Die beiden spielen die Teenager Larissa und Harley Havanna. Dabei beweist vor allem Fischer Mut zur Hässlichkeit – oder zumindest starken Veränderung. Ihre neongrüne Leggins ist mit großen Popolstern ausgestattet und soll an Stars wie Kim Kardashian und J. Lo erinnern.

Danach wird der Hit „Shallow“ aus dem oscarprämierten Film „A Star is Born“ präsentiert. Im Original schmachten sich US-Popstar Lady Gaga und Hollywoodstar Bradley Cooper bei dem Duett an. In Düsseldorf holt sich Helene Fischer Roland Kaiser auf die Bühne. So gut wie das Original? Leider nein: So richtig flüssig will Kaiser der englische Text nicht über die Lippen gehen.

Millionen Zuschauer verfolgen die Show

Eine sehr ungewöhnliche Kombination von Künstlern präsentiert Auszüge aus dem Musical „My Fair Lady“. Neben Fischer (als Eliza Doolittle) wirken Moderator Thomas Gottschalk (Professor Henry Higgins), „Der Bergdoktor“-Liebling Mark Keller (Oberst Hugh Pickering) und Schauspieler Heinz Hoenig (Alfred P. Doolittle) mit. Doch man merkt rasch, dass Gottschalk nicht nur nicht besonders gut singen kann, sondern dass er überdies seinen Text nicht kennt und die schlechteste Playbacknummer des Abends abliefert. Aber der TV-Dino hat ja noch einen zweiten Versuch. Einen Abend später wird die Show nochmal aufgezeichnet und diebesseren Auftritte landen in der finalen Sendung. Schöne Bescherung.

Seit 2011 präsentiert die Ausnahmekünstlerin die „Helene Fischer Show” am ersten Weihnachtsfeiertag. Zunächst in der ARD gestartet, läuft die Sendung seit 2013 im ZDF. Und das wird bis Ende 2022 auch so bleiben, wie der Sender nun mitteilte. In den vergangenen Jahren erreichte die Show bis zu 6,56 Millionen Zuschauer.

