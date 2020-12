DankeDrosten trendet: Menschen bedanken sich bei Twitter bei Virologen

Anzeige

Für Professor Christian Drosten war 2020 definitiv ein besonderes Jahr: Hatte er bislang größtenteils unter dem Radar der breiten Öffentlichkeit an der Berliner Charité gearbeitet, machte ihn im März die Corona-Pandemie zu einem der bekanntesten Experten und rückte ihn in den Fokus.

So bekam der Virologe, der mittlerweile mehr als 625.000 Follower bei Twitter hat, nicht nur Anerkennung bezüglich seiner Ratschläge während der Pandemie – er erntete auch Kritik im Netz. Nun aber, zum Ende des Jahres, trendet sein Name bei Twitter in einem sehr positiven Zusammenhang: Unter dem Hashtag #DankeDrosten finden sich bereits mehr als 4000 Tweets, mit denen sich Menschen für den Einsatz des Virologen bedanken.

So schreibt eine Frau zum Beispiel auf Twitter: „Die letzten Monate mit der Pandemie waren herausfordernd. Daher nicht nur #DankeDrosten, sondern auch an alle anderen, die sich für Aufklärung eingesetzt haben.“

Ein anderer schreibt: „Vielen Dank für Ihren unermüdlichen Einsatz. Sie sind ein wahrer Held & Helden haben immer Feinde.“

Eine Krankenhausmitarbeiterin lässt den Virologen wissen, dass sie und ihre Kollegen regelmäßig den Podcast hören: „#DankeDrosten trendet. Das hat er verdient. Unsere komplette Station, vom Chefarzt bis zu den Raumpflegerinnen, sind Podcastfans. Das muss man erst mal schaffen.“

Auch Drostens Arbeitgeber bedankt sich bei Twitter. Die ARD (Drosten macht seit Corona-Beginn einen Podcast mit dem NDR) schreibt über ihn und seine Kollegin Sandra Ciesek: „Einfach nur DANKE @c_drosten @CiesekSandra Und DANKE an alle, die in dieser Krise über sich hinauswachsen und sich für andere einsetzen!“

Drosten ist nicht der Einzige, dem gedankt wird: Zwischenzeitlich trendeten auch die Hashtags #DankeLauterbach und #DankeCiesek.