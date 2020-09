Anzeige

Washington. Der 28. August 2020 ist wieder so ein Tag, an dem Daniel Dale viel zu tun hat. Es ist der Tag, an dem Donald Trump seine Rede zur Nominierung als Präsidentschaftskandidat der Republikaner hält. Und Dale hört zu – denn im Anschluss hat der Faktenchecker seinen eigenen Auftritt beim US-Fernsehsender CNN.

Dale bezeichnet Trump als “Serienlügner”

“Dieser Präsident ist ein Serienlügner”, beginnt Dale einen beeindruckenden Vortrag, der rund drei Minuten dauert. Mehr als 20 Mal habe Trump in seiner Rede gelogen. So habe der US-Präsident beispielsweise mit neun Millionen geschaffenen Jobs geprahlt und dabei vergessen, dass dem ein Rekordjobverlust von 22 Millionen voranging. Auch die Medikamentenpreise habe er nicht wie behauptet gesenkt – sie seien tatsächlich seit Beginn seiner Amtszeit gestiegen.

In seiner Analyse zählt Dale diese und viele weitere Lügen auf – ohne Pause und in einem Rekordtempo. Man hat fast das Gefühl, Dale würde in den drei Minuten gar nicht atmen.

Seit 2016 checkt Dale die Aussagen von Trump

Wie schafft es der Journalist, kurz nach der Rede von Donald Trump bereits einen so ausführlichen Faktencheck vorzulegen? “Es ist keine Magie. Trump erzählt die selben Lügen immer und immer wieder”, verrät Dale zwei Tage später in einem CNN-Interview.

Dale ist Kanadier und arbeitete mehr als zehn Jahre als Journalist für die kanadische Tageszeitung “Toronto Star”. 2015 wurde der heute 35-Jährige für die Zeitung Korrespondent in Washington. Dort begann er mit den ausführlichen Faktenchecks – pünktlich zur US-Wahl 2016. Bei den Fernsehdebatten zwischen Donald Trump und Hillary Clinton prüfte er die Aussagen der beiden Präsidentschaftskandidaten. Das Ergebnis: Trump log 104 Mal, Clinton 13 Mal.

Jede Lüge von Trump soll aufgedeckt werden

Und Dale machte weiter, als Donald Trump ins Weiße Haus einzog. Der Journalist hat es sich seitdem zur eigenen Mission gemacht, jede Lüge von Donald Trump aufzudecken. Er versuche jede Rede zu schauen, jedes Transkript zu lesen und jeden Tweet des Präsidenten zu checken, schreibt Dale 2018 in der “Washington Post”.

Die dauerhafte Beschäftigung mit Trumps Aussagen schult. Dale schreibt, dass er bei Reden zu bestimmten Themen schon Lügen erwarte, er habe den Faktencheck dann bereits im Kopf. “Wenn Trump behauptet, er habe einen Rekord geknackt, hat er das wahrscheinlich nicht. Wenn Trump eine Zahl zitiert, ist die richtige Zahl meistens kleiner.”

Trump wiederholte einige Lügen mehr als 80 Mal

Trump habe dieselben Lügen teilweise mehr als 80 Mal wiederholt, seit er im Weißen Haus sitzt, so Dale. Immer wieder die gleichen Lügen aufdecken – das klingt anstrengend und auch etwas frustrierend. Was treibt den Faktenchecker an? “Es geht nicht darum, die Wahl der Menschen zu beeinflussen, sondern sie zu informieren”, sagt Dale im CNN-Interview.

Er sehe es als seine Aufgabe an, immer wieder über die Fakten zu informieren und Falschaussagen zu entlarven. Auf Twitter postet Dale seine Faktenchecks selbst –knapp eine Million Menschen folgen ihm dort. Und auch bei CNN wird Dale weiter viel zu tun bekommen – immerhin nähert sich die US-Wahl 2020 in großen Schritten und vorher stehen auch noch drei TV-Duelle zwischen Trump und seinem Herausforderer Joe Biden an. Langweilig dürfte Daniel Dale also nicht werden.