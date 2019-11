„Dancing on Ice 2019“: Start, Sendetermine, Kandidaten, die Jury und mehr

Anzeige

Heute, am 15. November 2019, startet Staffel zwei von „Dancing on Ice“ auf Sat.1. Aufs Glatteis wagen sich unter anderem der ehemalige Dschungelkönig Peer Kusmagk, die Ex-Bachelorette Nadine Klein oder Bibi Blocksberg-Darstellerin Lina Larissa Strahl. Alle Infos zur Show, darunter sämtliche Sendetermine, Teilnehmer und Jurymitglieder, finden Sie hier.

„Dancing on Ice 2019“: So funktioniert die Show

„Dancing on Ice“ ist eine deutsche Eiskunstlaufshow, die erstmals 2006 auf dem Fernsehsender RTL ausgestrahlt wurde. Ursprünglich stammt das Format aus Großbritannien und läuft dort seit 2006 unter dem gleichnamigen Titel. Nachdem sich Sat.1 2018 die Rechte gesichert hatte, wurde die Show neu aufgelegt. Bei „Dancing on Ice“ treten mehrere Prominente im Eiskunstlauf gegeneinander an. Dabei tanzen sie jeweils mit professionellen Eiskunstläufern und Eiskunstläuferinnen. Das Format besteht aus mehreren Folgen – pro Folge führen alle Tanzpaare einen Eistanz auf, werden von der Jury beurteilt und entsprechend ihrer Leistung bewertet.

Auch die Fernsehzuschauer können für ihren Favoriten abstimmen. Basierend auf diesem Voting und der Jurybewertung entsteht eine Rangliste. Die beiden Paare mit der schlechtesten Platzierung treten am Schluss einer Folge im sogenannten „Skate Off“ gegeneinander an. Die Juroren entscheiden, welches der Paare einen Platz in der nächsten Folge erhält – das andere Paar muss die Show verlassen.

Sendetermine und Start von „Dancing on Ice 2019“: Alle Termine im Überblick

Die erste Folge von „Dancing on Ice 2019“ startet am 15. November. Sat.1 veranstaltet den Startschuss der Show als großes Liveevent. Neben der Übertragung im TV können Zuschauer ebenfalls über den Livestream dabei sein. Dort fallen keine zusätzlichen Gebühren an, eine Registrierung ist ebenfalls nicht notwendig. Nach der ersten Liveshow am Freitag, den 15. November, wird bereits zwei Tage später am 17. November die zweite Show stattfinden. Danach werden die weiteren Folgen im wöchentlichen Rhythmus ausgestrahlt und erscheinen jeweils Freitag. Das sind die Sendetermine im Überblick:

Freitag – 15. November 2019 20.15 Uhr

Sonntag – 17. November 2019 20.15 Uhr

Freitag – 22. November 2019 20.15 Uhr

Freitag – 29. November 2019 20.15 Uhr

Freitag – 6. Dezember 2019 20.15 Uhr

Freitag – 13. Dezember 2019 20.15 Uhr

Freitag – 20. Dezember 2019 20.15 Uhr

Die Kandidaten von „Dancing on Ice“: Alle Teilnehmer im Überblick

Insgesamt zehn Promis treten bei „Dancing on Ice 2019“ gemeinsam mit ihren Profitanzpartnern an.

Jenny Elvers (47)

Klaudia mit K (23)

Lina Larissa Strahl (21)

Nadine Angerer (40)

Eric Stehfest (30)

André Hamann (32)

Jens Hilbert (41)

Joey Heindle (26)

Nadine Klein (34)

Peer Kusmagk (44)

Die Jury von „Dancing on Ice 2019“

Die Jury für Staffel zwei von „Dancing on Ice“ auf Sat. 1 steht fest. Folgende Jurymitglieder bewerten die Leistungen der Kandidaten und vergeben Punkte:

Judith Williams – deutsch-amerikanische Sopranistin, Fernsehmoderatorin und Unternehmerin („Höhle der Löwen“, „Wer wird Millionär“, „Let’s Dance“)

– deutsch-amerikanische Sopranistin, Fernsehmoderatorin und Unternehmerin („Höhle der Löwen“, „Wer wird Millionär“, „Let’s Dance“) Katarina Witt – ehemalige Eiskunstläuferin im Einzellauf, unter anderem Olympiasiege (1984, 1988) und Weltmeistertitel (1984, 1985, 1987, 1988)

– ehemalige Eiskunstläuferin im Einzellauf, unter anderem Olympiasiege (1984, 1988) und Weltmeistertitel (1984, 1985, 1987, 1988) Daniel Weiss – Deutscher Meister im Eiskunstlauf der Herren (1990 und 1991)

RND/do