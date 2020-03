Anzeige

Oldenburg. Die Ausbreitung des Coronavirus hat den ZDF-Fernsehgottesdienst am Sonntag in bisher nicht dagewesener Weise verändert. Die evangelische St.-Ansgar-Kirche in Oldenburg blieb bis auf die Mitwirkenden und den Chor nahezu leer. "Niemand konnte ahnen, wie sehr Corona plötzlich unser Leben bestimmt", sagte Pastor Nico Szameitat zur Begrüßung: "Herzlich willkommen besonders ihr - daheim!" Anstelle der Besucher hatte der Chor in den Bankreihen Platz genommen - jeweils mit gebührendem Abstand der Sängerinnen und Sänger untereinander.

Noch im Vorfeld des Gottesdienstes hatte ein Sprecher der oldenburgischen Kirche am Samstag betont, es solle niemand ausgesperrt werden. Am Sonntag folgten allerdings die Gemeindeglieder seiner Einladung, "mit Blick auf die Gesundheit aller, den Gottesdienst am Fernseher zu verfolgen."

ZDF-Fernsehgottesdienst: Coronavirus ist immer wieder Thema

Thematisch drehte sich die Feier um das Stahl-Kreuz im Altarraum der Kirche, das der Elmshorner Bildhauer Walter Arno (1930-2005) geschaffen hat. Im Zusammenhang damit ging es auch um die Frage, wie mit dem Leid in der Welt und mit persönlichem Leid gegangen werden kann. Bereits 1976 hatte das Kreuz bei seiner Aufstellung in der 1902 im Beisein des Großherzogs von Oldenburg eingeweihten Kirche für viel Gesprächsstoff und Proteste gesorgt.

Immer wieder kam die Sprache auf das Coronavirus. So verlasen einzelne Mitwirkende kurze Statements, in denen sie unter anderem wünschten, dass ältere Menschen jetzt Hilfe annähmen, wenn sie sie benötigten, oder "dass wir alle einander beistehen, Ruhe bewahren und die Gesundheitssysteme entlasten", damit wirklich Kranke versorgt werden könnten. Im Gebet dankte Pastor Szameitat Gott für alle Menschen, die in der Pflege und in Krankenhäusern helfen und bat: "Gib den Alten, Kranken und Schwachen Stärke und weise uns den Weg zu ihnen!"

Wegen der Corona-Epidemie fallen viele Sonntagsgottesdienste aus

In weiten Teilen Deutschlands blieben die Kirchen am Sonntag leer. Wegen der Corona-Pandemie hatten etliche evangelische Landeskirchen und katholische Bistümer bereits am Freitag ihre Gottesdienste abgesagt. Gestrichen waren die Gottesdienste etwa in der Nordkirche, in den evangelischen Kirchen in Niedersachsen, Bremen und Württemberg sowie in den Erzbistümern Hamburg und München und den Bistümern Limburg, Fulda, Mainz und Speyer. In Berlin fielen die Gottesdienste im evangelischen Dom sowie in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche aus. Viele Kirchen blieben aber zum Gebet geöffnet.

