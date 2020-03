Coronavirus-Verdacht: Jörg Kachelmann sagt “Riverboat” ab

Anzeige

Die am Mittwoch stattfinde Aufzeichnung der Talkshow “Riverboat” muss ohne Jörg Kachelmann stattfinden. Der Moderator ist krank - es besteht nach eigenen Angaben eine Coronavirus-Verdacht. Kachelmann schrieb dazu auf Twitter: “Ich kranker alter Mann werde heute Abend bei der Aufzeichnung von Riverboat für den 13. März und bei der Sendung am Freitag nicht dabei sein können. Ergebnis in Sachen #Covid_19 kommt später heute rein. Je nachdem dauert’s auch etwas länger mit der Pause.”

Für Kachelmann soll Axel Bulthaupt einspringen. Er wird an der Seite von Kim Fisher die zwei Folgen am Mittwoch und Freitag moderieren.

RND/lob