Gerade erst ist bekannt geworden, dass Netflix die Datenmengen in seinem Video-Streamingdienst in Europa zunächst für 30 Tage drosseln wird, um die Netze in der Corona-Krise zu entlasten. Nun zieht Youtube nach: Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, will auch die Videoplattform in der Europäischen Union ihre Streamingqualität wegen des Coronavirus reduzieren.

Damit soll unter anderem sichergestellt werden, dass alle Menschen, die wegen der Corona-Krise von zu Hause arbeiten, ein funktionierendes Netz haben. “Wir verpflichten uns, den gesamten Verkehr in der EU vorübergehend auf Standarddefinition umzustellen”, heißt es demnach in einer Erklärung des Unternehmens. Standard-Definition-Videos sind nicht so detailliert oder scharf wie High-Definition-Videos.

RND/hsc