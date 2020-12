Corona-Regeln bei „Verstehen Sie Spaß?” missachtet? Politiker schreibt Brief an ARD-Chef

Anzeige

Anzeige

Rendsburg. Mit einer weihnachtlichen Ausgabe verabschiedete sich der ARD-Klassiker „Verstehen Sie Spaß?“ aus seinem Jubiläumsjahr. Mit von der Partie bei der „großen Bescherung“ zum 40-jährigen Bestehen waren am Samstagabend neben Moderator Guido Cantz unter anderem Showlegende Thomas Gottschalk, Moderatorin Barbara Schöneberger und Schauspieler Henning Baum.

Doch nicht allen war während der Sendung zum Lachen zumute: Gerade in der Corona-Pandemie stehen TV-Shows wie „Verstehen Sie Spaß?“ unter besonderer Beobachtung, wenn es um die Einhaltung der Corona-Regeln geht, und Rolf-Oliver Schwemer, dem Landrat des Kreises Rendsburg-Eckernförde (Schleswig-Holstein), sind bei der Sendung, die in München produziert wurde, gleich mehrere Szenen negativ aufgefallen.

Das Stream-Team Was läuft bei den Streamingdiensten? Was lohnt sich wirklich? Die besten Serien- und Filmtipps für Netflix & Co. gibt‘s jetzt im RND-Newsletter „Stream-Team“ – jeden Monat neu. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Abonnieren Abbestellen Abonnieren Mit RND-Konto abonnieren

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Brief an ARD-Chef

Der Politiker wandte sich deshalb mit einem Brief an ARD-Chef Tom Buhrow, wie die „Kieler Nachrichten (KN)“ berichten. „Der Spaß hört auf, wenn unter dem Hinweis ‚wir sind ja alle getestet‘ mehrfach gegen die Corona-Abstandregeln verstoßen wird. Sei es durch Händeschütteln, sei es durch Begrüßung per Handkuss oder sei es durch Zusammenrücken auf dem Sofa“, kritisierte Schwemer laut KN in seinem Brief.

Seiner Ansicht nach hätten die öffentlich-rechtlichen Sender eine große Verantwortung: „In einer Zeit, in der die Infektions- und Todeszahlen von einem Höchststand zum nächsten eilen, empfinde ich das weder als spaßig noch als mutig“, schrieb Schwemer der Zeitung zufolge in seinem offenen Brief. Der Umgang am Samstagabend sei „verantwortungslos“ gewesen. Eine Antwort habe der Politiker bis Montagmittag nicht erhalten.

Anzeige

Auf Anfrage des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND) kündigte der Südwestrundfunk, der „Verstehen Sie Spaß?“ produziert, eine Stellungnahme für den Dienstag an.