Corona-Medienberichte: meiste Aufmerksamkeit für Drosten - Lauterbach ist Talkshowkönig

Der Virologe Christian Drosten bekommt während der Corona-Pandemie in den Medien mehr Aufmerksamkeit als alle anderen prominenten Virologen zusammen. Das geht aus einer wissenschaftlichen Studie der Universitäten in Mainz und München hervor. In der Erhebung zur Berichterstattung zur Corona-Pandemie wurden die Beiträge von elf deutschen Medienhäusern, darunter die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ (FAZ), die „Süddeutsche Zeitung“ sowie ARD und ZDF, von Januar 2020 bis April 2021 berücksichtigt, wie die FAZ berichtet.

Lauterbach gern gesehener Gast in Talkshows

Aus der Studie geht ebenfalls hervor, dass SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach am häufigsten in Talkshows rund um das Thema Corona zu Gast war. Zwischen Januar 2020 und Juli 2021 seien 112 Sendungen von Anne Will, Maybrit Illner und „Hart aber fair“ mit dem Thema Corona gelaufen. Lauterbach war an 22 Shows beteiligt. Inhaltlich hätten sich die meisten Gesprächsrunden auf die politischen Maßnahmen sowie das Impfen bezogen, schreibt die FAZ weiter. Wissenschaftler und Politiker hätten der Studie zufolge die diskutierten Maßnahmen überwiegend positiv bewertet, Journalisten und Bürgerinnen standen der Politik kritischer kritischer gegenüber.

Drosten ruft zur Nachbesinnung im Journalismus auf

Christian Drosten hatte erst am 4. November die deutschen Medien zu einer kritischen Reflexion ihrer Arbeit in der Corona-Pandemie aufgerufen. „Wir werden noch lange zu knabbern haben an der Aufarbeitung der Pandemie“, sagte der Virologe der Berliner Charité bei der Verleihung des Hanns-Joachim-Friedrichs-Preises für Fernsehjournalismus in Köln.

Drosten führt aus: „Eine Nachbesinnung ist nicht nur in der Politik und der Wissenschaft, sondern unbedingt auch im Journalismus nötig. Unsere Realität ist das, was die Medien uns spiegeln.“ Hierin liege eine immense Verantwortung.