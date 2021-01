Corona-Lage in L. A. verschärft sich: US-Talker wieder im Homoffice

Anzeige

Los Angeles. Die Dreharbeiten im TV-Studio waren nur von kurzer Dauer: Die Talkshow-Moderatoren Jimmy Kimmel und James Corden arbeiten wieder aus dem Homeoffice. Denn in Los Angeles, wo „Jimmy Kimmel Live!“ und „The Late Late Show with James Corden“ gedreht werden, steigen die Corona-Zahlen rasant an.

Die Show von Corden schreibt auf Twitter: „Nein, Sie erleben kein Déjà Vu. Nachdem Los Angeles wieder im Lockdown ist, nehmen wir die ‚Late Late Show‘ erneut aus Cordens Garage auf, bis es sicher ist, in unser Studio zurückzukehren.“

Auf dem Twitter-Account der Kimmel-Show wurde eine ähnliche Nachricht gepostet. „Zurück an die Arbeit... von zu Hause aus!“

Die Corona-Lage in Los Angeles ist dramatisch: Die „Los Angeles Times“ berichtet davon, dass die größte Stadt Kaliforniens zu den Corona-Hotspots der USA zählt. Alle zehn Minuten sterbe laut der Zeitung ein Mensch an Covid-19. Alle sechs Sekunden würde sich jemand in Los Angeles mit dem Virus infizieren.

Laut der Deutschen Presse-Agentur werden bestimmte Patienten mit geringer Überlebenschance nicht mehr in Krankenhäuser gebracht, da die Rettungskräfte überlastet sind. Auch die Bezirkspolitikerin Hilda Solis spricht von einer „menschlichen Katastrophe“: Sie warnte vor noch schlimmeren Folgen, falls die geltenden Lockdown-Auflagen nicht befolgt würden.