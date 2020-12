Corona-Fehlalarm auf dem ZDF-„Traumschiff“ – Florian Silbereisen erleichtert

Anzeige

Anzeige

Wegen zwei zunächst positiven Corona-Tests sind am Mittwoch die Dreharbeiten der ZDF-Reihe „Das Traumschiff“ unterbrochen worden. Es handelte sich allerdings um Fehlalarm, weitere Tests fielen negativ aus, berichtet die „Bild“-Zeitung. „Wir sind jetzt natürlich alle sehr glücklich, dass alle gesund sind“, sagte „Traumschiff“-Kapitän Florian Silbereisen der Zeitung.

Das „Traumschiff“, die „MS Amadea“, liegt zurzeit für Wartungsarbeiten in einer Werft in Emden, an Deck finden trotzdem Dreharbeiten für die Osterfolge der beliebten ZDF-Serie statt. Am Mittwoch dann der kurze Schreckmoment: „Bei zwei Crewmitgliedern fiel ein erster Corona-Schnelltest positiv aus. Allerdings konnte in beiden Fällen schon nach kurzer Zeit Entwarnung gegeben werden, da es sich beide Male um falsch-positive Tests handelte“, sagte eine ZDF-Sprecherin der „Bild“-Zeitung.

Das Stream-Team Was läuft bei den Streamingdiensten? Was lohnt sich wirklich? Die besten Serien- und Filmtipps für Netflix & Co. gibt‘s jetzt im RND-Newsletter „Stream-Team“ – jeden Monat neu. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Abonnieren Abbestellen Abonnieren Mit RND-Konto abonnieren

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Zwischenzeitlich seien allerdings bereits alle Schauspieler und Crewmitglieder angewiesen worden, sich an Bord in Quarantäne zu begeben, berichtet die Zeitung – das wurde dann nach den zweiten negativen Tests hinfällig.