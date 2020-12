Corona-Fall beim RTL-„Bachelor“: Fünf Kandidatinnen in Quarantäne

Anzeige

Dass das Coronavirus Auswirkungen auf die neue Staffel der RTL-Kuppelshow „Der Bachelor“ haben würde, war von Anfang an klar – wegen der Pandemie finden die Dreharbeiten diesmal in Deutschland statt. Doch gleich zum Auftakt bereitet Corona der RTL-Show weitere Probleme: An der „Nacht der Rosen“, dem großen Kennenlernen mit Bachelor Niko Griesert (30), nehmen nur 17 der 22 Kandidatinnen teil – wegen eines Corona-Falls im Produktionsteam befinden sich fünf Frauen in Quarantäne.

Kim-Denise Lang, Denise Hersing, Linda-Caroline Nobat, Jacqueline Bikmaz und Debora Goulart hätten zu dem positiv auf Covid-19 getesteten Mitarbeiter Kontakt gehabt, teilte RTL am Montag mit. Daraufhin hätten sich die Kandidatinnen trotz Einhaltung der Hygienemaßnahmen und negativer Testergebnisse in Quarantäne begeben. Um die Sicherheit aller Beteiligten zu gewährleisten, nahmen die Teilnehmerinnen erst nach weiteren Tests und der Zustimmung der zuständigen Gesundheitsämter an „Der Bachelor“ teil, so RTL weiter. Keine der Frauen habe sich mit Corona infiziert.

Der Bachelor läuft ab dem 20. Januar 2021 bei RTL. Die erste Folge ist bereits ab dem 13. Januar beim RTL-Streamingdienst TV Now zu sehen.