Covid-19-Erkrankung: Günther Jauch muss erneut RTL-Show absagen

Köln. Schon in den vergangenen zwei Ausgaben fehlte der Entertainer Günther Jauch in der RTL-Show „Denn Sie wissen nicht, was passiert!“. Auch die dritte und letzte Folge der Staffel wird am Samstag ohne ihn über die Bühne gehen. Grund ist weiterhin die Covid-19-Erkrankung des Moderators, wie ein RTL-Sprecher dem Medienmagazin „DWDL.de“ bestätigte.

Jauchs Ersatz ist noch nicht bekannt

Ursprünglich hatte Jauch geplant, für die kommende Folge der Sendung mit Thomas Gottschalk und Barbara Schöneberger wieder vor der Kamera stehen zu können. Stattdessen müsse der Moderator jedoch weiter in Quarantäne bleiben. Wer Jauch in der Sendung ersetzen wird, ist noch nicht bekannt.