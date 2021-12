Corona-Ausbruch am Set von „The Crown“ – Dreh unterbrochen

Anzeige

In Großbritannien stiegen die Corona-Fälle zuletzt erneut stark an und inmitten der Ausbreitung der Omikron-Variante blieb auch Netflix‘ Königsfamilie nicht verschont. Am Set von „The Crown“ wurden mindestens acht Mitarbeitende positiv auf das Coronavirus getestet. Netflix musste die Dreharbeiten der fünften Staffel daher vorzeitig abbrechen, das bestätigte nun auch Variety. Somit geht die Crew einen Tag früher als ursprünglich geplant in die Weihnachtspause. Als Vorsichtsmaßnahme vor den Feiertagen, wie der Streamingdienst erklärt. Die Produktion soll Anfang Januar wieder anlaufen.

„The Crown“ geht in die fünfte Runde

„The Crown“ ist eine fiktive Serie, die sich nach der Geschichte des britischen Königshauses richtet. Die fünfte Staffel der Erfolgsserie behandelt die 90er-Jahre im britischen Königshaus. Neues Jahrzehnt, neue Gesichter: In der neuen Staffel ist Elizabeth Debicki als Prinzessin Diana, Dominic West als Prinz Charles und Imelda Staunton als Queen Elizabeth zu sehen. Zudem tritt erstmals die Tony Blair Familie ins Bild.

Fans müssen sich allerdings noch eine Weile gedulden: Die Ausstrahlung ist bisher auf November 2022 angesetzt.