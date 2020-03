Corona-Angst: Disney sagt Europa-Medienevent für Disney+ in London ab

Anzeige

Anzeige

Es sollte eine glanzvolle Werbeshow werden: Mit einer zweitägigen Präsentation wollte Disney in London für seinen in Kürze in Europa startenden Streamingdienst Disney+ werben. Zwei Tage lang - am Donnerstag und Freitag - sollten hunderte Brancheninsider und Journalisten sich in der britischen Hauptstadt ein Bild von einem der wichtigsten Disney-Projekte der vergangenen Jahre machen können. Nun wurde die Veranstaltung abgesagt. Disney+ soll dennoch wie geplant am 24. März in Deutschland, Österreich, Frankreich, Spanien, Italien, Großbritannien und der Schweiz starten.

Sorge vor Corona

Als Begründung für den Stopp nannte das Unternehmen “vermehrte Absagen von Journalisten” und “mögliche Einschränkungen des internationalen Reiseverkehrs”. Dahinter steckt die Sorge, das sich ausbreitende Coronavirus könne An- und Abreisen verkomplizieren oder neue Krankheitsfälle verursachen. Man habe die Entscheidung “mit Sorgfalt und im großem Interesse aller getroffen”, versicherte die Firma.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Disney reiht sich damit ein in die immer länger werdende Liste abgesagter Großveranstaltungen. Dazu gehört der Genfer Autosalon, die Leipziger Buchmesse, die Internationale Tourismusbörse in Berlin und die Handwerksmesse in München.

Disney+ ist in den USA am 12. November 2019 gestartet. Der Dienst konkurriert mit anderen Video-Streaming-Abonnementdiensten wie Netflix, Amazon Prime Video, HBO Max und Joyn. Mit dem Start werden alle Disney-Produktionen aus dem Netflix-Angebot verschwinden und zu Disney+ wechseln.

RND/gri