Coming-of-Age-Serie „Katakomben“: Reiche Münchner Kids treffen auf vom System Verdrängte

München gilt als eine der reichsten Städte Deutschlands. Doch unter dem Hauptbahnhof der bayerischen Hauptstadt gibt es zumindest in der Joyn-Serie „Katakomben“ eine bedrängende Unterwelt. In den Katakomben haben Obdachlose, vom System Verdrängte, ihr verborgenes Zuhause, aber auch gelangweilte reiche Kids feiern hier einen illegalen Rave mit Champagner, Koks und einer Menge anderer Drogen. Dann bricht ein Feuer aus, die Jugendlichen fliehen – aber am Ende fehlen drei.

In der sechsteiligen Serie treffen zwei Parallelwelten aufeinander. Bei der Suche nach ihrem vermissten Bruder Max und dessen Freunden begegnet Nellie (Lilly Charlotte Dreesen), Tochter der wohlhabenden Münchner Stadtbaurätin, Tyler (Mercedes Müller), einer jungen Frau aus dem Untergrund. Tyler will ihr für Geld helfen, verfolgt aber auch eigene Interessen. Und dann ist da auch noch die Polizistin Magdalena Kaltbrunner, die gegen die Anweisungen ihrer Vorgesetzten ebenfalls nach Max sucht – aus einem ganz anderen Grund.

Mit Technoklängen unterlegtes Geschehen zieht in den Bann

Erst nach und nach wird dem Zuschauer klar, wer hier in welchem Dilemma steckt. Doch zieht das mit bedrohlichen Technoklängen unterlegte Geschehen in den Bann: Was verbindet diese Menschen miteinander, die gefühlt aus verschiedenen Universen kommen? Welche menschlichen Abgründe tun sich auf? Und was passiert mit Max und seinen Freunden?

Immer mehr Details dieser tragischen Nacht kommen ans Licht, während die Polizei noch immer im Dunkeln tappt. Rich-Kids-Halligalli – mehr Schein als Sein – wechselt sich mit Düsternis ab. „Katakomben“ ist eine Mischung aus Kriminalgeschichte, Sozialstudie und Coming-of-Age-Film. Dröhnend, flackernd, sehenswert.

Die sechsteilige Serie „Katakomben“ ist ab dem 11. März auf Joyn+ zu sehen.