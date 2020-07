Comedyserie “Run” der “Fleabag”-Macherinnen gibt’s bald auch auf Deutsch

Anzeige

Berlin. Eine junge Frau stolpert durch London und verbreitet überall Chaos: Die schonungslos ehrliche Streamingserie “Fleabag” brachte der britischen Schauspielerin und Drehbuchautorin Phoebe Waller-Bridge drei Emmys und eine riesige Fangemeinde ein. Jetzt hat sie mit ihrer Co-Autorin Vicky Jones ein neues Format entwickelt: Die HBO-Comedyserie “Run” ist ab 8. September auch in der deutsch synchronisierten Fassung bei Sky zu sehen.

In den Hauptrollen treten Merritt Wever ("Unbelievable") und Domhnall Gleeson ("Star Wars: Episode IX") auf. Die Handlung: Vor vielen Jahren haben Ruby und ihre Jugendliebe Billy einen Pakt abgeschlossen. Wer eines Tages aus dem Alltag ausbrechen will, schickt einfach eine SMS mit dem Wort "Run". Antwortet der andere ebenfalls mit "Run", lassen beide alles stehen und liegen und treffen sich in New York. Eines Tages kommt eine SMS an. Doch dann gestaltet sich der Trip ganz anders als angenommen.