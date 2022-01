Comedykultshow „7 Tage, 7 Köpfe“ zurück bei RTL: Das sind die ersten Gäste

Anzeige

Köln. Mit Guido Cantz als Moderator startet am Donnerstag, 3. Februar, ab 22.15 Uhr die Neuauflage der RTL-Kultshow „7 Tage, 7 Köpfe“. Jetzt stehen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer – oder Köpfe – der ersten Show fest.

Torsten Sträter, Chris Tall, Larissa Rieß, Kaya Yanar, Mirja Boes und Bernd Stelter stecken in der Premierensendung mit Guido Cantz die Köpfe zusammen, teilte RTL am Montagabend mit. In den folgenden Wochen begrüßt der Moderator dann wechselnde Comedystars bei „7 Tage, 7 Köpfe“, darunter bekannte Comedy- und Showgrößen, aber auch junge Comediennes und Comedians.



Die satirische Talkshow wurde ursprünglich zwischen 1996 und 2005 ausgestrahlt. Unter der Moderation von Jochen Busse diskutierten sechs regelmäßig wechselnde prominente Gäste auf humorvolle Weise über die Ereignisse und Themen der Woche. In den 300 Sendungen waren unter anderem Gaby Köster, Hellmuth Karasek, Karl Dall, Milena Preradovic, Bärbel Schäfer, Stefan Raab und Mike Krüger dabei.

Nach der Premierenausgabe läuft „7 Tage, 7 Köpfe“ ab dem 12. Februar immer samstags um 23 Uhr nach „Deutschland sucht den Superstar“ auf RTL.