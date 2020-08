Comedian Seth Rogen: “Zurückweisung der Öffentlichkeit tut unheimlich weh”

Anzeige

Anzeige

New York vor 100 Jahren: Ein Mann fällt in ein Fass, in dem Gewürzgurken eingelegt sind. Keiner bemerkt das Unglück. Deckel drauf. Das Fass taucht erst jetzt wieder auf. Und darin findet man den Unglücksraben. Von der Gurkenlauge wohl konserviert, keinen Tag gealtert und quicklebendig. Das ist der Stoff, aus dem Seth Rogen die neueste seiner erfolgreichen Comedys gemacht hat. Er spielt diesen jüdischen Uralt-Einwanderer, der sich im Leben des modernen New York zurechtfinden muss. Das und der Titel “American Pickle” (zu Deutsch “Die amerikanische Einmachgurke”) klingen witzig. Bis der Starkomiker, der jüdischer Abstammung ist, sich in einem Interview für den Film ernsthaft zum Thema Religion (“finde ich albern”) und über den Staat Israel äußerte: “Die Ortswahl in Palästina ergibt für mich keinen Sinn.” Ein Shitstorm folgte auf dem Fuß. Grund genug, ihn darauf im Interview nochmal anzusprechen.

RND: Sie mussten wegen Ihrer Meinung viel Kritik einstecken. Auch von Ihrer eigenen Familie?

Seth Rogen: Nein. Meine Eltern denken ähnlich wie ich. Einstellungen sind eh keine Generationsfrage. Wir haben innerhalb des Judentums weltlich-progressive und religiös-konservative Gruppierungen. Das bestimmt die Ideologie. Und ich stamme aus einem liberalen, nicht religiösen Elternhaus.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Wie viel Ihrer eigenen Erfahrungen haben Sie in Ihre Rolle eingebaut?

So einige. Ich bin auf eine jüdische Schule gegangen und zu jüdischen Veranstaltungen. Ich musste so also lernen, die religiöse und die kulturelle Seite des Judentums auszubalancieren. Das mache ich bis heute.

Ihre Filmfigur Herschel hat – gelinde gesagt – eine sehr chauvinistische Einstellung, was die Rolle von Frauen betrifft.

Es ist halt Teil seiner Religion. Fast alle großen Religionen sind sehr patriarchalisch und haben eine rückständige Einstellung, was die Rolle der Frau in der Gesellschaft betrifft. Damit tun sich viele progressive Menschen wie auch ich besonders schwer.

Anzeige

Was gibt Ihnen Halt, besonders in so schwierigen Zeiten wie heute?

Meine Frau Lauren. Ich habe unheimliches Glück, mit ihr verheiratet sein zu dürfen. Wir verstehen uns fantastisch. Sie ist eine unsagbar schlaue, talentierte und brillante Frau, die mir in jedem Aspekt meines Lebens weiterhelfen kann. Während der Quarantäne ist mir bewusst geworden, wie gerne wir beide Sachen zusammen machen. Wir unterstützen uns gegenseitig und mögen uns einfach.

Anzeige

Für Ihren Filmhelden Herschel ist Sprudelwasser der größte Luxus auf Erden. Was ist für Sie ein Symbol für Luxus und Reichtum?

Als ich ein Junge war, habe ich von einem Lamborghini Countach geträumt. Ich dachte: “Wenn ich einmal ganz viel Geld habe, dann kaufe ich mir den als Erstes.”

Und steht der jetzt in Ihrer Garage?

Nein. Ich meine, was kostet so’n Ding? Ich könnte mir sicher einen leisten, aber es gibt viel wichtigere Dinge, die mich heute glücklich machen.

Zum Beispiel?

Familie ist mir wichtiger als alles andere. Ich habe immer von allen meinen Lieben Fotos bei mir. Ich Zoom-telefoniere oft mit meinen Eltern und besuche sie regelmäßig in Kanada. Mein Leben ist mit dem meiner Familie eng verbunden.

Anzeige

Wissen Sie, woher Ihre Familie ursprünglich stammt?

Ja, weil das noch nicht so lange zurückliegt. Meine Großeltern sind aus Polen nach Kanada ausgewandert. Sie hießen auch schon Rogen.

Ist ein lustiger Typ wie Sie auch mal mies gelaunt oder traurig?

Oft. Immer wenn die Öffentlichkeit meine Filme nicht mag. Diese Zurückweisung tut unheimlich weh und ist manchmal sehr traumatisch. Man ist am Boden und es ist sehr schwer, wieder hochzukommen. Besonders, wenn man im Rampenlicht steht. Das ist auch oft der Grund, warum selbst erfolgreiche Schauspieler oder Produzenten aufhören, Filme zu machen.