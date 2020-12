„Cobra Kai“-Star Ralph Macchio: „Es war so, als wären nur fünf Minuten vergangen“

Anzeige

Manchmal brauchen große Erfolge länger. Netflix ließ das „Karate Kid“ abblitzen, als Produzent und Star Ralph Macchio eine Neuauflage des Kultfilms aus dem Jahr 1984 mit dem Titel „Cobra Kai“ anbot. Wie es sich für eine Kämpfernatur gehört, gab der 59-Jährige nicht auf. Er ging zu Youtube, wo die ersten beiden Staffeln mit 55 Millionen Zuschauern pro Folge Einschaltrekorde brachen. Netflix besann sich eines Besseren und lockte erfolgreich mit einem größeren Budget und dem Versprechen auf weitere Staffeln. Die dritte läuft am 1. Januar beim Streaming-Riesen an. „So haben wir halt einen kleinen Umweg genommen“, sagt Ralph Macchio.

„Cobra Kai“ spielt drei Jahrzehnte nach dem „All Valley Karate Tournament“, in dem „Karate Kid“ Daniel LaRusso Erzfeind Johnny Lawrence (William Zabka) mit dem legendären „Kranich Kick“ besiegt hatte. Daniel ist inzwischen verheiratet, hat zwei Kinder und ist ein erfolgreicher Autohändler. Als der alte Rivale Johnny den „Cobra Kai Dojo“-Karateclub wiedereröffnet, kontert Daniel, indem er als Sensei ausgerechnet dessen Sohn Robby (Tanner Buchanan) trainiert. Der startet eine neue Rivalität mit „Cobra Kais“ bestem Kämpfer Miguel (Xolo Maridueña) – sowohl auf der Matte als auch im Rennen um die Liebesgunst von LaRusso-Tochter Samantha (Mary Matilyn Mouser).

Nachdem in der zweiten Staffel Johnnys psychopathischer Ex-Sensei Kreese (Martin Kove) dazustieß, erscheinen in der neuen Staffel weitere alte Bekannte aus den Originalfilmen. So wie „Karate Kid II“-Bösewicht Chozen (Yuji Okumoto) oder auch Daniels alte Flamme Kumiko (Tamlyn Tomita), die Daniel in Mr. Miyagis alter Heimatstadt Okinawa wiedertrifft. Auch in der Realität war es für Macchio ein spannendes Wiedersehen nach fast 30 Jahren: „Wir kamen in Japan an und es war so, als wären nur fünf Minuten vergangen. Tamlyn hatte dasselbe Lächeln und Yuji war sofort wieder der Alte.“ Auf die Frage, ob auch Jugendliebe Ali (Elizabeth Shue) ein Comeback gibt, darüber bewahrt Produzent Macchio augenzwinkernd Stillschweigen: „Schaltet doch am besten ein, dann erfahrt ihr es!“

Mit Karate hat Ralph Macchio nichts mehr am Hut

Redseliger ist er, wenn es um sein Alter geht: „Können Sie glauben, dass ich sechs Jahre älter bin als Pat Morita, als der Mr. Miyagi zum ersten Mal gespielt hat?“ Die Antwort ist „Nein“! Macchio sieht eher wie ein fitter 40er als ein fast 60-Jähriger aus und sprüht vor jugendlicher Energie. Das verdankt er seinen Genen („Danke Mama und Papa“), seinem stabilen Privatleben (er ist seit 33 Jahren mit Jugendliebe Phyllis verheiratet) und dass er sich sportlich immer fit gehalten hat. Allerdings nicht mit Karate. Das hat er nach Filmende ganz aufgeben – „weil ich nie wirklich sehr gut darin war“.

Mit Filmrivalen Zapka ist Macchio seit den 80er-Jahren privat gut befreundet. Doch ein bisschen Wettbewerb zwischen Billy und Ralph muss dennoch sein: „Wir necken und puschen uns gegenseitig, wer die Sachen besser hinbekommt. Wir genießen den Erfolg von ‚Cobra Kai‘ ungemein.“ Macchio ist stolz, dass bei jungen Fans auch die alten „Karate Kid“-Filme plötzlich wieder hoch im Kurs stehen: „Viele Kinder lieben den Soundtrack.“

Ihn selbst schaudert es, sein junges Ich auf dem Bildschirm zu sehen: „Wenn ich Daniels Outfits von ’84 sehe, die Tarnfarbenhosen mit Karohemd, denk ich nur ‚Wie konnte wir uns das damals nur antun?‘.“

Macchio lebt bis heute nach der wichtigsten Weisheit seines väterlichen Serienfreundes Mr. Miyagi: „Es kommt im Leben auf die richtige Balance an, nach der ich stets strebe. Egal ob es in Beziehungen, bei der Arbeit oder in der Freizeit ist.“