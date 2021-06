CNN-Journalistin Christiane Amanpour an Eierstockkrebs erkrankt

Anzeige

New York. Die bekannte CNN-Journalistin Christiane Amanpour ist an Eierstockkrebs erkrankt. „Ich hatte eine erfolgreiche große Operation, um ihn zu entfernen, und unterziehe mich jetzt einer mehrmonatigen Chemotherapie, um die bestmögliche Langzeitprognose zu erzielen, und ich bin zuversichtlich“, sagte die internationale Chef-Korrespondentin des US-Nachrichtenkanals am Montag bei einer Moderation auf ihrem Sender. Zuvor war sie mehrere Wochen lang nicht aufgetreten.

Die 63-Jährige ist bekannt für ihre Berichterstattung von internationalen Konflikten und hochkarätigen Interviews wie zum Beispiel mit Bundeskanzlerin Angela Merkel. Zu ihrer Erkrankung sagte die Star-Journalistin am Montag, dass sie diese nicht nur aus Transparenzgründen öffentlich mache. Sie tue das vor allem, um „Frauen aufzufordern, sich über diese Krankheit zu informieren, alle regelmäßigen Untersuchungen und Scans durchzuführen“. Auch müsse sichergestellt werden, dass berechtigte medizinische Bedenken von Frauen nicht abgetan oder gemindert werden. CNN-Präsident Jeff Zucker wünschte Amanpour wie viele andere Kollegen auch eine volle Genesung von dem Krebs.

Die Journalistin plant dem Nachrichtenkanal zufolge, in den kommenden Monaten montags bis mittwochs auf Sendung zu gehen.