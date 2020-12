Clan-Kriminalität “verzerrt” dargestellt: Spiegel TV bekommt „Goldene Kartoffel“

Anzeige

Berlin. Die „Goldene Kartoffel“ der Neuen Deutschen Medienmacher geht in diesem Jahr an Spiegel TV für eine verzerrte Berichterstattung über „Clan-Kriminalität“. Die Berichterstattung über organisierte Kriminalität in deutschen Medien und insbesondere bei Spiegel TV sei „unterm Strich verzerrt, stigmatisierend und rassistisch“, kritisierte die Journalistenvereinigung am Mittwoch in Berlin. Der fast ausschließliche Fokus auf Clans erwecke den Anschein, mafiöse Vereinigungen in Deutschland seien vornehmlich arabische und Roma-Familien, hieß es.

Das Bundeskriminalamt ordne aber nur etwa acht Prozent der Verfahren zur Organisierten Kriminalität der sogenannten Clan-Kriminalität zu. Andere Formen würden in den Medien jedoch deutlich seltener thematisiert. Auch würden in der Berichterstattung Aussagen von Polizisten unkritisch übernommen und die Arbeitsweise der Sicherheitsbehörden distanzlos begleitet. Der Sinn aufwendiger Razzien in Shisha-Bars - wo oft nur ein paar Kilogramm unversteuerter Tabak gefunden werde - werde beispielsweise fast nie hinterfragt.

“Goldene Kartoffel” seit 2018 für “unterirdische Berichterstattung” verliehen

Spiegel TV gebühre stellvertretend für viele andere Medien der Preis, weil die Beiträge stilprägend seien für das Genre der reißerischen „Clan-Reportage“, hieß es. Nominierte seien aber auch „Bild“, RTL, ntv, RBB, das ZDF, die „Neue Zürcher Zeitung“, der „Tagesspiegel“, die „Berliner Zeitung“ und die „Welt“.

Die Neuen deutschen Medienmacher setzen sich nach eigenen Angaben für mehr Vielfalt in den Medien ein. Den Negativpreis „Goldene Kartoffel“ verleihen sie seit 2018 für „besonders unterirdische Berichterstattung“.