Reporterin Franca Lehfeldt und ihr prominenter Verlobter: RTL sieht keine Probleme

Köln. Der bevorstehende Eintritt von Christian Lindner (FDP) in die Bundesregierung hat nach Angaben von RTL keine unmittelbaren Auswirkungen auf die Arbeit seiner Verlobten Franca Lehfeldt als Chefreporterin Politik Magazine bei dem Fernsehsender.

„Um etwaige Interessenskonflikte zu vermeiden, hat sie bereits in der Vergangenheit nicht über die FDP berichtet“, sagte eine RTL-Sprecherin am Dienstag dem Evangelischen Pressedienst (epd). Die Sprecherin fügte hinzu: „Sollte sie selbst oder sollten wir in Einzelfällen zukünftig aufgrund der neuen Position von Christian Lindner einen Interessenskonflikt befürchten, werden wir entsprechend unserer journalistischen Sorgfalts- und Qualitätskriterien reagieren.“

Lehfeldt hatte zuletzt Kanzlerkandidaten interviewt

Lindner soll Finanzminister in der künftigen Bundesregierung werden. Der 42-Jährige ist nach RTL-Angaben seit Mitte September mit Lehfeldt verlobt, die seit mehreren Jahren für das RTL-Hauptstadtstudio aus der Bundespolitik berichtet. Unter anderem hatte sie die Kanzlerkandidaten Armin Laschet (CDU) und Olaf Scholz (SPD) interviewt.

Lehfeldt sei eine „exzellente und professionelle Journalistin, die Beruf und Privates trennen kann“, sagte die RTL-Sprecherin dem epd. Die 32-Jährige hatte bereits Ende Oktober und somit vor Abschluss der Koalitionsverhandlungen betont, dass sie privat eigene Ansichten habe und als Journalistin unabhängig sei. „Nach bestem Wissen und Gewissen werde ich meine Arbeit fortsetzen“, kündigte sie an. Auch Lindner verwies damals auf die Eigenständigkeit seiner Verlobten: „Für mich ist völlig klar, dass Franca einen eigenen Beruf und einen eigenen Kopf unabhängig von mir hat.“