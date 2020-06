Christian Drosten erhält Grimme Online Award für Coronavirus-Podcast

Anzeige

Christian Drosten und sein Corona-Podcast auf NDR, die Website “NSU Watch” und das NDR-Recherche-Projekt “Strg_F” sind mit dem Grimme Online Award 2020 ausgezeichnet worden. Beide erhielten die Ehrung in der Kategorie “Information”. Eine Rangfolge an Preisträgern gibt es nicht, wie Moderator Michel Abdollahi sagte.

Zu Beginn der Sendung wurde “NSU Watch” ausgezeichnet. Laudatorin Mai Thi Nguyen-Kim lobte die “unermüdliche Ausdauer, auf rechten Terror und rassistische Gewalt aufmerksam zu machen”. Die Journalisten saßen jeden Tag im Saal 101 in München und protokollierten alles - denn ein offizielles Protokoll gab es nicht. Die Plattform würde sicherstellen, dass die Morde nie vergessen würden. “Die rassistische Gewalt ist Realität und sie bleibt, wenn sich die aktuelle Aufregung um Black Lives Matter gelegt hat”, so Mai Thi Nguyen-Kim.

“NSU Watch” macht weiter, weil der Komplex noch nicht aufgeklärt ist

Die Jury begründete die Auszeichnung damit, dass “NSU Watch” herausragend vorlebe, “wozu engagierte zivilgesellschaftliche Organisationen in der Lage sind” und sie unterstrich, dass durch die Plattform die Öffentlichkeit transparent informiert werde. “Der Prozess mag vorbei sein, aber wir machen weiter, weil der NSU-Komplex noch nicht aufgeklärt ist”, sagte Initiatorin Caro Keller. Sie sehe es als ihre Aufgabe an, an die Ermordeten zu erinnern und auch aufzudecken, wie die Gesellschaft weggesehen habe, die Polizei rassistisch ermittelt und die Medien rassistisch berichtet hätten.

Mai Thi Nguyen-Kim lobt: “Wissenschaftsjournalismus im besten Sinne”

Als zweiter Preisträger wurde der NDR-Podcast “Das Coronavirus-Update” mit Christian Drosten verkündet. Der Podcast folge wissenschaftlichen Erkenntnissen und stelle Wissenschaftsjournalismus im besten Sinne dar, lobte Laudatorin Mai Thi Nguyen-Kim. Hervorgehoben wurden vor allem die Interaktionen mit dem Publikum, das Fragen einreichen konnte sowie ein Glossar. Korinna Henning von NDR berichtete im Sieger-Interview, der Podcast sei zunächst für zehn Minuten angesetzt gewesen - doch schon in der ersten Folge, kurz nach dem ersten größeren Ausbruch in Heinsberg, habe man erkannt, dass 30 Minuten notwendig seien.

“Strg_F” erhielt den Preis ebenfalls. Dabei handelt es sich um ein Recherche-Projekt. “Das digitale Reportage-Format begeistert ein junges Publikum für investigativen Journalismus und bietet transparente, nachvollziehbare Recherche zu herausfordernden Themen”, urteilte die Jury.

“Karakaya Talk” wird im Bereich Unterhaltung ausgezeichnet

In der Kategorie “Kultur und Unterhaltung” gewann das Format “Karakaya-Talk” - das eigentlich für den Informations-Bereich nominiert war. Esra Karabaya lädt in ihrem Youtube-Talk Menschen ein, die sonst nicht so oft zu Wort kommen, etwa Frauen mit Kopftuch oder People of Color. Es darf gestritten werden, um den Horizont der Zuschauer und Zuschauerinnen zu erweitern.

Die Multimedia-Reportage “Die Spende” aus dem “Stern” wurde in der Kategorie “Wissen und Bildung” ausgezeichnet. Dabei wurde der herzkranke Familienvater Gerd auf dem Weg zum Spenderorgan begleitet.