Anzeige

Anzeige

Leipzig. Der MDR trauert um Radiomoderator Chris Derer. Er sei nach schwerer Krankheit im Kreise seiner Familie gestorben, teilte der Sender MDR Jump mit. „Die Nachricht von seinem Tod hat uns vollkommen unerwartet erreicht“, heißt es in einer Mitteilung vom Mittwoch.

Chris Derer sei seit dem Sendestart von MDR Jump „eine der prägendsten und beliebtesten Radiostimmen Mitteldeutschlands“ gewesen, heißt es weiter. Er habe die Morningshow mit genauso großer Leidenschaft wie viele Jahre den Nachmittag und viele andere Sendungen bei MDR Jump moderiert. „Chris wollte aber auch noch einmal etwas ganz Neues wagen und so begann er vor wenigen Jahren ein Sportstudium in Leipzig.“ Aus diesem Grund sei er in letzter Zeit nicht mehr so häufig zu hören gewesen. „Dass er nun für immer verstummt ist, ist für uns unbegreiflich.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Seine Kollegin Miriam Schittek wird in der Mitteilung mit den Worten zitiert: „Mein lieber Chris, ich sitze hier und heule. Kann gar nicht mehr aufhören zu heulen. Ausgerechnet Du. Dabei bräuchte diese Welt doch grade jetzt so viel mehr Menschen wie Dich!“