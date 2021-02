„Gesetzeswidrige Inhalte“: China verbietet BBC World News

Anzeige

Es hatte sich schon seit Längeren angedeutet - doch nun soll China tatsächlich den internationalen Dienst der britischen BBC, den Sender BBC World News, verboten haben. Das berichtet die staatstreue Zeitung „Global Times“. Der Grund ist offenbar, dass BBC gegen die Richtlinien für die Berichterstattung im Land verstoßen habe. Der Sender habe „gesetzeswidrige Inhalte“ verbreitet.

China habe ein klares Signal gesendet

„China hat der Außenwelt ein klares Signal gesendet, dass es keine Toleranz für gefälschte Nachrichten hat, indem es BBC World News von der Ausstrahlung in China ausgeschlossen hat“, heißt es auf der Onlineseite einer der zwei landesweiten englischsprachigen Tageszeitungen.

Das chinesische Außenministerium hatte bereits in den vergangenen Wochen dem Sender immer wieder vorgeworfen, er verbreite „Falschinformationen“. Die BBC hatte zuletzt den Missbrauch von uigurischen Frauen in den Lagern in der Provinz Xinjiang berichtet.

Die Drohung stand schon längere Zeit im Raum

Die Drohung, den Sender zu sanktionieren - bis hin zur kompletten Sperre - stand immer wieder im Raum. Jetzt hat die Regierung von Xi Jinping aus den Drohgebärden offenbar Fakten geschaffen.