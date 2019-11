Charlotte Roches Beziehungspodcast kommt als Buch

Anzeige

München/Köln. In ihrem Podcast "Paardiologie" spricht Autorin Charlotte Roche (41) mit Mann Martin Keß-Roche über kleine und große Beziehungsprobleme - die Lehren daraus gibt es bald zum Nachlesen. Im April 2020 werde "Paardiologie – Das Beziehungs-Buch" erscheinen, wie ein Sprecherin des Verlages Piper am Donnerstag in München bestätigte.

Inhalt sollen die zentralen Themen jeder Partnerschaft sein: "Liebe nach der Verliebtheit, Sex, Eifersucht, Geld, Zuhören, Kinderkriegen und -haben, Erziehung, Lust, Fremdgehen". Kommentiert werden sie von der Paartherapeutin, die Roche und ihr Mann im Podcast, der beim Streamingdienst Spotify zu hören ist, stets "Dr. Amalfi" nennen, ohne diese genauer zu beschreiben.

RND/dpa