„Charlie Bit My Finger“: Meist gesehenes Youtube-Video für 700.000 US-Dollar versteigert

Anzeige

Anzeige

Der dreijährige Harry Davies-Carr steckt seinem einjährigen Bruder Charlie Davies-Carr den Finger in Mund, schreit laut, und ruft: „Charlie bit my finger“ (Charlie hat in meinen Finger gebissen). Der kleiner Bruder lacht.

Diese kurze Szene des 55-sekündigen Videos „Charlie Bit My Finger“ wurde seit 2007 bisher fast 900 Millionen Mal angesehen. Der Clip mit den zwei britischen Brüdern wurde häufiger angeklickt als Videos von Weltstars wie Lady Gaga oder Justin Bieber. Jetzt wurde das meist gesehene Youtube-Video für 760.999 US-Dollar an den Bieter 3fmusic versteigert - und von der Plattform gelöscht.

„Charlie Bit My Finger“: Ein liebenswertes Stück Internetgeschichte

In der Beschreibung der Online-Auktion der Familie Davies-Carr hieß es: „Bieten Sie auf das bald gelöschte Youtube-Phänomen ‚Charlie Bit My Finger‘ und werden Sie den einziger Besitzer dieses liebenswerten Stückes Internet-Geschichte.“ Außerdem soll der Sieger der Auktion die Chance haben mit den beiden Söhnen der Familie, die inzwischen Teenager sind, eine eigene Parodie des Videos zu produzieren.

Anzeige

Der Vater der beiden, Howard Davies-Carr, hatte das Video 2007 zuhause aufgenommen, nachdem die Kinder im Garten gespielt hatten, wie die „New York Times“ berichtet. Er lud das Video bei Youtube hoch, um es dem Großvater der Jungs zu schicken, der in den USA lebte. Da mehrere Verwandte sich das Video anschauen wollten, änderte der Familienvater die Einstellungen von privat auf öffentlich. „Ich war so naiv, was die ganze Youtube-Sache anging“, sagte Davies-Carr 2009 der britischen „Times“. „Das Video ging viral und sobald das passierte, konnte ich nichts mehr tun. Die Leute haben nette Kommentare und Nachrichten gesendet und ich lade jetzt alle sechs Wochen ein neues Video der Jungs hoch“, wird er weiter zitiert.

Anzeige

Crime Time Welche Filme und Serien dürfen Krimi-Fans nicht verpassen? Mit unserem Newsletter Crime Time sind Sie uptodate. Gleich kostenlos abonnieren und alle zwei Wochen eine neue Ausgabe lesen. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Einnahmen aus „Charlie Bit My Finger“ finanzieren teure Privatschule

Laut der „New York Times“ konnte die Mutter, Shelley Davies-Carr, aufgrund der Einnahmen ihre Söhne auf teure Privatschulen schicken. Außerdem habe sie aufgrund des zusätzlichen Geldes die Möglichkeit gehabt nach der Geburt ihres vierten Kindes nicht mehr Vollzeit arbeiten zu müssen. Dass das Video aber verkauft werden sollte, sei die Entscheidung der Kinder gewesen.

„Charlie Bit My Finger“ wurde als sogenanntes NFT (Non Fungible Token) verkauft. Hierbei handelt es sich um ein digitales Echtheitszertifikat. Während es bei digitalen Objekten immer beliebig viele Kopien geben kann, gilt nur dieses versteigerte Video als Original. Kopien gibt es auch von „Charlie Bit My Finger“ noch im Netz. Eine Version davon stammt auch von der Familie Davies-Carr.

Internetphänomene werden als NFT zu Sammler-Objekten

Schon andere Internet-Phänomene wurden als NFT zu Geld gemacht. So wurde der erste Tweet von Twitter-Chef Jack Dorsey aus dem März 2006 erst im Frühjahr diesen Jahres für 2,9 Millionen US-Dollar versteigert. Das Meme „Disaster Girl“, bei dem die damals vierjährige Zoë Roth vor einem brennenden Haus in der Nachbarschaft steht, wurde im April 2021 für 470.000 US-Dollar versteigert.

Anzeige

Für 69,4 Millionen US-Dollar erwarb ein Bieter das digitale Kunstwerk „Everydays: the First 5000 Days“ des Künstlers Beeple, der mit bürgerlichem Namen Mike Winkelmann heißt. Während NFT für viele noch ein Fremdwort sein mag - durch die Blockchain-Technologie sind heute virale Phänomene zu begehrenswerten Sammler-Raritäten geworden.