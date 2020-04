Anzeige

Köln. Die deutsche Fernsehunterhaltung wird wieder schillernd. Denn “The Masked Singer" (Pro7) geht in die zweite Runde. Die wilden Spekulationen über die verrückten Kostüme haben aber bereits angefangen.

“The Masked Singer”-Kostüm: Das Chamäleon

Auf dem offiziellen Instagram-Account von “The Masked Singer” wurde nun ein kurzes Video von einem Chamäleonkostüm veröffentlicht. Auf dem Kostüm befinden sich rund 500.000 schillernde Zauberpailletten.

Welches Lied singt das Chamäleon?

In der ersten Show “The Masked Singer” sang das Chamäleon den Song “Dance Monkey” von Tones and I. Allerdings in einem sehr schlechten Englisch. Ein Versehen oder Absicht? In der zweiten Show hatte sich das Chamäleon “Bella ciao”, das Lied der italienischen Partisanen im Zweiten Weltkrieg vorgenommen. In Show Nummer drei schnappte sich das Chamäleon “Ring Of Fire” von Johnny Cash. Im Halbfinale sang der Glitzerkandidat “D.I.S.C.O.” von Ottawan.

Spekulation: Wer könnte in dem Chamäleon-Kostüm stecken?

Bei seinen Auftritten sah es so aus, als wäre der Sänger im Chamäleon-Kostüm nicht mehr der jüngste. Komiker Dieter Hallervorden, ein Tipp von Carolin Kebekus, könnte gut in die Rolle und zu der Stimme passen. Nach der Show verriet Ratemitglied Ruth Moschner dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND): “Ich habe von Susan Sideropoulos eine Whatsapp bekommen, dass sie heute im Schlossparktheater in Berlin für ein neues Stück geprobt haben und Hallervorder kurzfristig abgesagt hat.”

Wenn es nicht Hallervorden sein sollte, käme aber auch Sänger Bürger Lars Dietrich in Frage, der als hervorragender Hallervorden-Imitator bekannt ist. Tut das Chamäleon nur so, als wäre es Hallervorden?

Spekulationen aus der Community

Dieter Hallervorden

Bürger Lars Dietrich

Horst Lichter

Spekulationen der Jury