Carolin Niemczyk über „Masked Singer“: Bin ähnlich sportlich wie der Mops

Köln. Sängerin Carolin Niemczyk (31), bei der ProSieben-Show „The Masked Singer“ als Mops enttarnt, hat Ähnlichkeiten zwischen sich und dem faltigen Hund mit Kulleraugen festgestellt. „Diese Zeit, also die letzten sechs Wochen, waren wirklich ein richtig gutes Workout. Und ich bin sonst nicht die Sportlichste“, sagte die Musikerin von der Band Glasperlenspiel nach dem Finale der Sendung am Samstag. „Also da bin ich dem Mops auf jeden Fall ähnlich.“

Die größte Herausforderung sei ihre schwere Verkleidung gewesen - für die Knautschoptik des Tierchens wurden nach Angaben von ProSieben allein 48 Meter Fell in Falten gelegt. „Ich hab wirklich immer Sauna gehabt. Jedes Mal, wenn ich in dem Kostüm war, gingen keine zwei Minuten um und ich war klatschnass“, sagte Niemczyk. Vier Ventilatoren an ihrem Kopf konnten sie immerhin ein wenig herunterkühlen. Am Ende belegte sie den vierten Platz.