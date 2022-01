Wolfgang Ischinger verwechselt Caren Miosga mit Marietta Slomka: „Darf nicht passieren“

Anzeige

Wolfgang Ischinger hat sich bei Twitter für seinen Fauxpas in der Montagabendsendung der „Tagesthemen“ entschuldigt. „Ich weiß, ich weiß. Darf nicht passieren“, schrieb der Leiter der Münchner Sicherheits­konferenz in einem Tweet. Ischinger hatte die Moderatorin Caren Miosga mehrfach als „Frau Slomka“ angesprochen, obwohl diese ihn gleich zu Beginn des Interviews souverän korrigiert hatte.

Ischinger entschuldigt sich für die Verwechslung

Einen Seitenhieb auf die angeblich schlechten Voraussetzungen für das TV-Interview, ließ der Experte jedoch in seinem Tweet nicht unerwähnt: „Darf nicht passieren. Eigentlich auch dann nicht, wenn man nur die Kamera, nicht aber das Gegenüber sieht und der Ton so ist, dass man die Fragen nur andeutungsweise versteht.“ Ischinger gesteht seinen Fehler dennoch ein: „Entschuldigung, verehrte Frau Miosga!“, schreibt er. „Es tut mir sehr leid!“

Caren Miosga antwortete unter dem Tweet: „Gar nicht schlimm, verehrter Herr Ischinger! Jetzt bekommt ein so wichtiges Thema noch mehr Aufmerksamkeit...“ In dem Interview sprachen Ischinger und die Moderatorin über russische Truppen, die in der Nähe der ukrainischen Grenze stationiert wurden.

Im Netz hatten Twitter-Nutzer und -Nutzerinnen auf die Verwechslung mit zahlreichen belustigten Kommentaren reagiert. Kritische Stimmen warfen dem Sicherheitsexperten jedoch auch Respektlosigkeit vor. Miosgas souveräner Umgang mit der Situation wurde hingegen in vielen Kommentaren gelobt.

Caren Miosga moderiert seit 2007 die „Tagesthemen“ in der ARD, Marietta Slomka ist sogar sechs Jahre länger als Moderatorin beim „heute-journal“ im ZDF tätig.