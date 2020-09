CancelNetflix trendet: Pädophilie Vorwürfe wegen des Films “Cuties”

Anzeige

Der am Mittwoch auf Netflix veröffentlichte französischen Tanzfilm “Cuties” (Originaltitel: “Mignonnes”) sorgt in sozialen Medien für heftige Diskussionen. Bei Twitter trendete am Donnerstagabend der Hashtag #CancelNetflix – Nutzer werfen dem Streamingdienst vor, der Film verherrliche Kinderporonografie, einige posteten Screenshots ihrer Netflix-Kündigung.

Auch etliche rechtsgerichtete amerikanische Kommentatoren griffen die Kritik auf. “Cuties” hatte im Januar dieses Jahres beim Sundance-Filmfestival Premiere gefeiert und einen Regiepreis gewonnen.

In ”Cuties” geht es um die elfjährige Immigrantin Amy (Fathia Youssouf), die sich an ihrer neuen Schule einer Mädchentanzgruppe anschließt. Dabei enthält der Film laut dem Portal “The Internet Movie Database” etliche freizügige Szenen: Elfjährige würden “anzüglich tanzen”, eine erwachsene Tänzerin zeige “ihre Brust am Ende eines Tanzvideos, das zwei Kinder auf einem Smartphone sehen” und ein Mädchen sehe “ein Rap-Musikvideo an, in dem nackte Frauen” tanzen würden.

Viele Twitter-Nutzer äußerten sich empört und gaben an, ihr Netflix-Abo kündigen zu wollen. Wie viele davon den Film tatsächlich gesehen haben, ist allerdings unklar.

“Cuties”: Netflix entschuldigte sich für Werbeplakat

Andere verteidigen “Cuties” allerdings: Das Magazin “New Yorker” schrieb, dass der “außerordentliche” Film “Ziel einer rechten Kampagne” geworden sei. Es handele sich um “die Geschichte der Empörung und des Trotzes eines Mädchens gegen eine patriarchalische Ordnung”.

Bereits vor Wochen hatte ein Werbeplakat für “Cuties” Diskussionen und teils heftige Kritik ausgelöst – es zeigte die Darstellerinnen in knappen Outfits und in aufreizenden Posen. Minderjährige Mädchen dürften nicht so dargestellt werden, fanden viele Nutzer in sozialen Medien.

Dem US-Branchenportal “Variety” sagte ein Netflix-Sprecher daraufhin: “Es tut uns sehr leid, dass wir für ‘Cuties’ ein unangemessenes Plakat verwendet haben.” Dieses sei “weder in Ordnung noch repräsentativ für diesen französischen Film” gewesen. Das Werbebild wurde daraufhin geändert.