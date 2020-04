“Can you hear me now?” Panne bei Merkel-Videokonferenz sorgt für Lacher

Anzeige

In Zeiten von Home Office und digitalem Arbeiten lernen viele Menschen die Vorzüge von Videokonferenzen kennen – aber auch ihre Tücken. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel musste sich am Freitag bei einer Video-Schalte mit dem Generalsekretär der WHO mit technischen Problemen herumschlagen – sehr zur Belustigung der Zuschauer.

Zunächst lief alles wie geplant: WHO-Generaldirektor Tedros Ghebreyesus begrüßte die Teilnehmer der Videokonferenz und übergab das Wort an die Kanzlerin. Diese war zwar zu sehen, aber nicht zu hören. Stattdessen machte sich nur ein Rauschen und Knistern in der Leitung hörbar.

Kanzlerin zeigt sich sichtbar erleichtert

Doch dann, nach einigen Augenblicken und verzweifelten Versuchen der Kanzlerin, das Ton-Problem zu lösen, war sie endlich zu hören: “Can you hear me now?” sprach sie in die Kamera und zeigte sich sichtlich erleichtert, als Ghebreyesus bestätigte, sie zu hören.

"Können Sie mich jetzt hören?" – Wenn der Video-Call mal wieder nicht funktioniert. Heute mit Angela #Merkel. pic.twitter.com/d6aC0fHUjA — Bericht aus Berlin (@ARD_BaB) April 24, 2020

Bei Twitter wurde das Video bereits mehrfach geteilt und kommentiert. Dabei sind sich die meisten Nutzer einig: Technische Pannen in Videokonferenzen kennen die meisten von uns – und nun auch die Kanzlerin.

