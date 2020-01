Buschbrände: Australien überarbeitet Werbekampagne mit Kylie Minogue

Anzeige

Anzeige

Sydney. Nach nicht einmal zwei Wochen will die australische Tourismusbehörde eine aufwendige Werbekampagne mit Popsängerin Kylie Minogue ("Can't Get You Out Of My Head") überarbeiten. Grund dafür seien die schweren Buschbrände, bei denen landesweit bislang 25 Menschen und Hunderte Millionen Tiere ums Leben gekommen sind, berichteten australische Medien am Dienstag. In dem Musikvideo "Matesong" räkelt sich die 51-Jährige Australierin unter anderem am Strand und tanzt unter blauem Himmel vor Eukalyptuswäldern - Rauchschwaden und zerstörte Landstriche tauchen nicht auf.

Der dreiminütige Clip sei bereits vor Ausbruch der ersten Buschfeuer gedreht worden, berichtete die "Daily Mail Australia". Die Sängerin sollte damit vor allem britische Urlauber ins Land locken. Besonders eine Szene, in der Minogue gemeinsam mit Koalas auf einem Baum sitzt, sorgte im Netz für Spott. "Die letzten fünf Koalas, die das Feuer überlebten: In diesem Video zu sehen", kommentierte ein Nutzer auf Youtube. Die Behörde werde die Kampagne in den kommenden Monaten überarbeiten, sagte ein Sprecher der "Daily Mail Australia".

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Seit Beginn der großen Brände im Oktober brannten etwa 10,6 Millionen Hektar Land nieder - das entspricht ungefähr der Größe von Bayern und Baden-Württemberg zusammen.

ZUM THEMA Buschfeuer in Australien: Kylie Minogue spendet fast halbe Million Euro

RND/dpa