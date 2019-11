Britisches Dschungelcamp: Keine lebenden Tiere mehr auf der Speisekarte

Anzeige

Gute Nachrichten für die Kakerlaken im australischen Dschungel: Die britische Version des TV-Formats "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" (IBES) streicht lebende Tiere von der Speisekarte. Das berichten mehrere Medien wie "Daily Mail" und die "BBC". Die Sendung stand immer wieder in der Kritik von Tierschützern, weil die Promis in der Sendung als Teil der sogenannten Dschungelprüfungen lebende Insekten essen mussten.

Wie sieht es in Deutschland aus? Auch hier steht die Sendung in der Kritik. "Es ist unerhört, dass im Jahr 2019 erneut rücksichtslose Menschen in den australischen Regenwald einfallen und vor einem Millionenpublikum Tierquälerei zelebrieren“, sagte Peter Höffken, Fachreferent bei PETA, nach der Ausstrahlung der 13. Staffel Anfang des Jahres. Die Tierrechtsorganisation fordert RTL auf, ab der 14. Staffel keine Tiere mehr für die Show zu benutzen.

Neue Staffel des Dschungelcamps startet im Januar 2020

RTL reagiert bisher nicht auf die Neuerungen beim britischen Dschungelcamp. Details zur neuen Staffel und eventuelle Änderungen will der deutsche Sender noch nicht veröffentlichen oder kommentieren. In der neuen 14. Staffel im Januar 2020 werden deutschen "Promis" wie Danni Büchner, Claudia Norberg und Sonja Kirchberger in den australischen Dschungel ziehen.

