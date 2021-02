„Bridgerton”-Star Regé-Jean Page übernimmt „Dungeons and Dragons”-Hauptrolle

Anzeige

Anzeige

Als Herzog lässt er in der Netflix-Schmalzserie „Bridgerton“ die zarten Herzen der Damen der feinen englischen Gesellschaft auf Bällen und Soirées höher schlagen. Jetzt will Regé-Jean Page seine Samthandschuhe aus der Serie aber mit einer schweren Rüstung austauschen. Wie die Branchenblätter „The Hollywood Reporter“ und „Deadline“ berichten, wird Page die Hauptrolle in dem Film „Dungeons and Dragons“ von Paramount Studios übernehmen.

Vom Plot des Films ist noch nichts bekannt. Doch das Spiel „Dungeons and Dragons“ vom Verlag Wizards of the Coast ist für seine epischen Schlachten, Schatzsuchen, Kampagnen und Monsterjagden bekannt, bei dem Menschen, Elfen, Orks und andere Kreaturen als Krieger, Priester, Druiden oder Assassine gemeinsam in einem Rollenspiel eine Abenteurertruppe stellen. Welche Aspekte der Film übernimmt, ist nicht bekannt.

„Dungeons and Dragons“ gibt es bereits seit 46 Jahren

Neben Page werden Chris Pine, Michelle Rodriguez und Justice Smith vor der Kamera stehen. Als Regisseure wurden laut Bericht Jonathan Golstein und John Francis Daley verpflichtet.

Anzeige

Das Stream-Team Was läuft bei den Streamingdiensten? Was lohnt sich wirklich? Die besten Serien- und Filmtipps für Netflix & Co. gibt‘s jetzt im RND-Newsletter „Stream-Team“ – jeden Monat neu. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Abonnieren Abbestellen Abonnieren Mit RND-Konto abonnieren

Bereits im Jahr 2000 wurde in den USA ein Film über das Rollenspiel „Dungeons and Dragons“ veröffentlicht – doch fiel der gleichnamige Streifen bei vielen Zuschauern und Kritikern durch. Das Portal IMDB führt eine Bewertung von 3,6 von zehn Sternen.

Anzeige

Das Spiel gibt es seit 46 Jahren und hat bereits seinen Platz in der Popkultur gesichert. So taucht es unter anderem bei „Stranger Things“ auf. Ein Starttermin für den neuen Film ist noch nicht bekannt.