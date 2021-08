„Der Zusammenbruch“: ARD bringt „Brennpunkt“ zur Lage in Afghanistan

Anzeige

Anzeige

München. Wegen der dramatischen Lage in Afghanistan ändert das Erste am Montagabend erneut sein Programm und strahlt um 20.15 Uhr einen 15-minütigen „Brennpunkt“ aus. Die Sondersendung trägt den Titel „Der Zusammenbruch - Wie weiter in Afghanistan?“. Bereits am Sonntag hatte die ARD einen „Brennpunkt” zu dem Thema ausgestrahlt.

Nach der Übernahme Kabuls durch die militant-islamistischen Taliban verschärft sich die Lage in Afghanistan weiter, am Flughafen der afghanischen Hauptstadt spielten sich am Montag dramatische Szenen ab. Verzweifelte Menschen versuchten, auf Flüge zu kommen, wie in sozialen Medien geteilte Videos und Bilder zeigten. Sie kletterten unter anderem über Drehleitern, um in ein Flugzeug zu gelangen. Die Evakuierungsaktion für die Ortskräfte, auch die der Deutschen, ist angelaufen. In Berlin gerät die Bundesregierung immer stärker unter Druck.

Die Fragen der MDR-Sendung mit Jens Hänisch sollen lauten: Warum haben die Ministerien die Lage so falsch eingeschätzt? Warum ist das Land nach 20 Jahren Bundeswehreinsatz und milliardenschwerer ziviler Hilfe den Taliban so einfach in die Hände gefallen? Und auf der internationalen Bühne stehen neue Hegemonialmächte schon bereit. Russland, Türkei und auch China verfolgen eigene geopolitische Ziele.

Der für 20.15 Uhr geplante Film „Berlin, Berlin – Der Kinofilm” beginnt wegen des „Brennpunktes” 15 Minuten später.

Anzeige

ARD ändert Programm am Sonntagabend nur selten

Bereits am Sonntag, ihrem wichtigsten TV-Abend der Woche, hatte die ARD das Programm wegen aktueller Ereignisse geändert - das kommt selten vor.

Anzeige

Video Evakuierung deutscher Staatsbürger aus Kabul hat begonnen 1:27 min Die Evakuierung deutscher Staatsbürger und afghanischer Ortskräfte der Bundeswehr und deutscher Ministerien wird dadurch schwieriger und gefährlicher. © dpa

Am dritten Advent 2020 (13.12.) hatte es ein „ARD extra“ zum zweiten harten Corona-Lockdown gegeben. Wohl auch wegen des an dem Abend eigentlich für 20.15 Uhr angekündigten populären Münster-„Tatorts“ war jene Sendung die meistgesehene Sondersendung seit langem - mit mehr als 12 Millionen Zuschauern.

Im Unterschied zum „Brennpunkt“ orientiert sich ein „ARD extra“ laut ARD-Programmdirektion nicht an sogenannten Breaking News, „sondern liefert vertiefende und erläuternde Informationen“.