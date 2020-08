Anzeige

Nach der verheerenden Explosion mit vielen Toten in Beirut ändert die ARD ihr Programm: Um 20.15 Uhr läuft am Mittwoch im Ersten ein zehnminütiger „Brennpunkt“ unter dem Titel „Beirut in Trümmern“. Die Moderation übernimmt Ute Brücker.

Der „Brennpunkt“ berichte über und aus Beirut und beschäftige sich mit Ursachen und Folgen der Katastrophe, teilte das Erste in einer Pressemitteilung mit. Im Anschluss an die Ausstrahlung sei die Sendung in der ARD-Mediathek abrufbar.

Zahl der Todesopfer nach Explosion in Beirut steigt weiter

Bei der verheerenden Explosion im Hafen von Beirut waren mindestens 100 Menschen um Leben gekommen und etwa 4000 Verletzt worden - laut Rotem Kreuz sei es wahrscheinlich, dass diese Zahlen weiter steigen würden. Aus Sicherheitskreisen hieß es, es würden noch mindestens 100 Menschen vermisst. Die schweren Schäden machten viele Häuser unbewohnbar. Zwischen 200.000 und 250.000 Menschen hätten ihre Unterkünfte verloren, sagte Gouverneur Marwan Abbud dem libanesischen Fernsehsender MTV. Es seien Schäden in Höhe von drei bis fünf Milliarden US-Dollar entstanden.