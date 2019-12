Brandanschlag! Stirbt “Mutter Beimer” in der letzten Folge der “Lindenstraße”?

Anzeige

Köln. Die Macher der ARD-Serie "Lindenstraße" haben vor der letzten Klappe an diesem Freitag einige Ausblicke auf die dramatischen Verwicklungen in der Abschlussstaffel gegeben. In den letzten Folgen wird Mutter Beimer (Marie-Luise Marjan) Opfer eines hinterhältigen Brandanschlags. Zunächst sieht alles nach einem schrecklichen Unfall aus: Helga Beimer passt in der Wohnung ihres Sohnes Klaus auf die kleine Ida auf, als plötzlich ein Feuer in der Küche ausbricht. Die kleine Ida kann gerettet werden, während Mutter Beimer mit schweren Verbrennungen ins Koma fällt...

"In wilden Träumen wandelt sie zwischen den Welten der Lebenden und Toten", verspricht der Westdeutsche Rundfunk (WDR) in einer Mitteilung vom Donnerstag. Auf ihrer Odyssee trifft Helga neben ihrem verstorbenen Sohn Benny Beimer (Christian Kahrmann) auch ihre gestorbenen Ex-Ehemänner Hans Beimer (Joachim H. Luger) und Erich Schiller (Bill Mockridge) wieder. Und sie begegnet ihrem "Schöpfer", gespielt von "Lindenstraße"-Erfinder Hans W. Geißendörfer.

Aus für Familie Beimer: Die Fernsehserie „Lindenstraße“ wird nach 34 Jahren beendet.

Liegt "Mutter Beimer" in der letzten Szene im Wachkoma?

Geißendörfer hatte im Interview mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) bereits angekündigt, die letzte Folge wie üblich mit einem offenen Schluss zu beschließen: "Ein Cliffhanger, bei dem viele Spekulationen möglich sind. Der eine oder andere wird danach sagen: Es klingt fast so, als wäre es noch nicht das Ende." Stirbt "Mutter Beimer" also? Oder liegt sie in der letzten Szene im Wachkoma? Ein weiteres Indiz dürfte der Titel der letzten Folge liefern: "Auf Wiedersehen". Die Macher statten die Folgen gerne mal mit einer doppelten Bedeutung aus. Ist bei dem Wiedersehen also Beimers Wiedersehen mit all den verstorbenen Charakteren aus 35 Jahren "Lindenstraße" gemeint?

"Lindenstraße": Drei verschiedene Enden

Angeblich werden vom finalen Ende drei Versionen gedreht, damit sich die Macher bis zuletzt vorbehalten können, wie die Serie endet. Denkbar sind: Mutter Beimer erwacht aus dem Wachkoma, sie bleibt im Koma, oder sie stirbt. Vor gut einem Jahr hatte die Fernsehprogrammkonferenz der ARD sich mehrheitlich gegen eine Verlängerung des Produktionsvertrags entschieden. Daher enden an diesem Freitag die Dreharbeiten für die ARD-Serie "Lindenstraße" - nach 34 Jahren. Am 29. März 2020 wird im Ersten mit "Auf Wiedersehen" nach knapp 35 Jahren die 1758. und damit letzte Folge der Serie ausgestrahlt.

