Bosbach und Rach wünschen sich Bundeskanzlerin und Heiligen Vater als Podcast-Gäste

Ein CDU-Politiker und ein Spitzenkoch machen zusammen einen Podcast: Wie kam es dazu?

Wolfgang Bosbach: Wir kennen uns seit vielen Jahren, zuletzt gab es eine intensive Begegnung im TV-Format „Grill den Henssler“. Ich schätze Christian Rach, weil er nicht „nur“ Gastronomie im Kopf hat. Er interessiert sich auch für gesellschaftliche, soziale und politische Fragen.

Christian Rach: Mir geht das mit Wolfgang Bosbach auch so: Er trägt nicht nur seine Parteimitgliedschaft auf der Stirn, sondern ist offen für andere Sichtweisen und scheut sich nicht, das kundzutun. Er ist nicht nur Jurist, sondern war auch mal Supermarktleiter, also nah an den Menschen dran. Diese Nähe hat er trotz des Berliner Politikzirkus‘ nicht verloren.

Herr Bosbach, wie wichtig ist Essen eigentlich in politischen Verhandlungen?

Bosbach: Es gibt ja den Spruch: „Voller Bauch studiert nicht gern“, das gilt auch für Verhandlungen. Ich werde immer müde, wenn ich viel gegessen habe. Deswegen habe ich mich vor allem bei Marathonsitzungen immer auf das Notwendige beschränkt, insbesondere Obst. Satt gegessen habe ich mich dabei nie.

Rach: Wenn ich Politiker am Beginn ihrer Karriere sehe und am Ende, habe ich aber den Eindruck, dass die alle an Umfang zugelegt haben. Widerspricht das nicht deiner These? Oder ist das der mangelnden Bewegung und den immerwährenden Einladungen geschuldet?

Bosbach: Das gilt für mich auch. Ich hatte vor 25 Jahren immer stabil 82 Kilo, mittlerweile sind es acht Kilo mehr. Es gibt doch sehr viele Einladungen und in der Regel gibt es da nicht nur eine gute, sondern auch sehr späte Verpflegung. Das kann man sich gleich an die Hüfte tackern, wenn man abends um 22 oder 23 Uhr noch isst und zum Schluss auch noch eine große Portion Süßspeise. Eigentlich bin ich ein Süßer, über jedes Dessertbüfett könnte ich mich legen. Aber das musste ich mir abgewöhnen.

In „Die Wochentester“ schauen Sie darauf, was in der Woche passiert ist und was kommt. Wen hätten Sie denn gern mal zu Gast?

Bosbach: Ich habe zwei Wünsche: die Bundeskanzlerin und den Heiligen Vater.

Rach: Davor schieben wir noch die Grünen-Parteispitze. Die haben zum Beispiel kürzlich geschrieben, dass sie für eine hundertprozentige Erstattung der betrieblich verloren gegangenen Umsätze plädieren. Ich frage mich, wie das gehen soll. Und natürlich werden wir die Bundeskanzlerin irgendwann anfragen – vielleicht macht sie ja mit uns das letzte Interview ihrer Karriere.

Jan Böhmermann hat „Die Wochentester“ kürzlich den „wichtigsten Podcast Deutschlands“ genannt. Wie überrascht waren Sie?

Rach: Das war natürlich Satire. Das einzige Erstaunliche ist, dass Jan Böhmermann sich in seiner Welt herablässt, uns beide zu erwähnen.

Er nennt Sie auch „zwei Cis-Dudes, die einfach drauflos quatschen“. Als Cis-Männer oder -Frauen werden Menschen bezeichnet, deren Geschlechtsidentität dem Geschlecht entspricht, mit dem sie zur Welt gekommen sind. Wie wichtig ist Ihnen Vielfalt, zum Beispiel bei der Gästeauswahl?

Bosbach: Wir wissen, dass wir bei weiblichen Gästen ein Defizit haben. Christian Rach und ich sind zwei Männer und ich habe auch nicht das Gefühl, dass sich daran in absehbarer Zeit etwas ändert. Gerade deshalb bemühen wir uns um Ausgewogenheit bei den Gesprächspartnerinnen und -partnern. Ein Beitrag ist zum Beispiel unsere neue Rubrik „Die Politiktesterin“, in der wir uns im wöchentlichen Wechsel von den Journalistinnen Eva Quadbeck (Stellvertretende Chefredakteurin RedaktionsNetzwerk Deutschland), Kristina Dunz (Stellvertretende Leiterin des Haupstadtbüros RND) und Sarah Brasack (Stellvertretende Chefredakteurin Kölner Stadtanzeiger) einordnen lassen, worüber sie sich in der politischen Woche gefreut und geärgert haben und was wir unbedingt wissen sollten.

Dieses Jahr wird ein großes Thema die Bundestagswahl sein. Wen können Sie sich am besten als Nachfolger*in von Merkel vorstellen?

Bosbach: Antreten sollte die Union mit demjenigen, mit dem sie die besten Chancen hat. Das ist aktuell Markus Söder. Die Debatte ist aber müßig, solange Söder sagt, dass sein Platz in Bayern ist.

Rach: Ich glaube, die Frage nach den Grünen als Kanzler stellt sich gar nicht, es sei denn, SPD und Linke werden unglaublich stark und dann würden sie gemeinschaftlich die Mehrheit bekommen. Ich kann mir Annalena Baerbock und Robert Habeck als Kanzler auch noch nicht richtig vorstellen.

Was bleibt Ihrer Meinung nach danach von der Ära Merkel?

Rach: Man wird die Flüchtlingskrise sehen, die Corona-Krise und auch die Kräftigung der deutschen Wirtschaft nach der Finanzkrise. Man wird auch darüber sprechen, dass Angela Merkel international eine unglaublich angesehene Person war – vielleicht ist sie im Ausland sogar noch respektierter als hier.

Bosbach: Bleiben wird die Erinnerung an die Persönlichkeit. Angela Merkel gilt heute als mächtigste Frau der Welt. Ich habe sie immer als sehr unprätentiös erlebt, als bodenständig, rational, fleißig und kenntnisreich.

Rach: Angela Merkel ist auch eine unglaublich integre Person. Wenn sie in den Urlaub geflogen ist, musste sie den Regierungsflieger nehmen, aber ihr Mann ist mit Easyjet oder Ryanair geflogen, bloß um nicht irgendeinen Skandal zu haben.

Bosbach: Ich habe auch nicht die Sorge, dass Angela Merkel sich nach Dienstschluss in den Dienst einer Firma wie Gazprom stellen würde.

Bei Ihnen, Herr Bosbach, gab es auch manchmal Ärger mit Parteifreunden, weil Sie immer sagen, was Sie denken. Wie froh sind Sie, dass das seit Ihrem Ausstieg nachgelassen hat?

Bosbach: Das war in den 23 Jahren das geringste Problem. Ich wollte auch nie Regierungssprecher werden, ich wollte mir treu bleiben. Ich bin alles andere als ein Quertreiber, aber wenn ich eine Entscheidung für nicht überzeugend gehalten habe, dann habe ich das auch gesagt.