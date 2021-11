Boris-Becker-Darsteller: Diese Rolle ist „Herausforderung und Bürde“

Anzeige

Berlin. Der Spielfilm über das Leben des Tennisspielers Boris Becker (53) soll am 16. Dezember zur besten Sendezeit bei RTL laufen. „Der Rebell - Von Leimen nach Wimbledon“ zeichnet den Aufstieg des Teenagers zum Spitzensportler und Idol nach, wie der Privatsender am Montag in Köln mitteilte. Ein erster Trailer ist nun online.

In die Rolle des jugendlichen Boris Becker schlüpft der 1999 geborene Hamburger Bruno Alexander („Wir Kinder vom Bahnhof Zoo“). Alexander findet laut RTL-Mitteilung, die Rolle sei „Herausforderung und Bürde“ zugleich. „Denn ich will mit meiner Darstellung diejenigen begeistern, die mit ihm groß geworden sind, und diejenigen, die ihn hauptsächlich aus den Schlagzeilen kennen, einladen, den Menschen dahinter zu entdecken.“

In weiteren Rollen sind Samuel Finzi („Die Hochzeit“) als Becker-Trainer Günther Bosch, Mišel Matičević („Oktoberfest 1900“) als Becker-Manager Ion Țiriac sowie Christina Große („Das Institut - Oase des Scheiterns“) und Thomas Huber („Rohtenburg“) als die Becker-Eltern Elvira und Karl-Heinz zu sehen.