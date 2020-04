“Bored In The House”: Das steckt hinter dem TikTok-Hit zu Corona

Anzeige

“I’m bored in the house and I am in the house bored”- als Rapper Curtis Roach den TikTok-Clip aufnahm, rechnete der 20-Jährige nicht mit so einer großen Resonanz. Verdanken kann er dies auch dem US-Künstler Tyga, wie die New York Post berichtete.

Langeweile in der Quarantäne

Auf der Video-Plattform TikTok drehen User kurze, humoristische Videos und mimen Sounds von anderen Nutzern. Der 30-jährige Rapper Tyga stieß auf den Clip von Roach und machte sein eigenes “Bored In The House”-Video daraus. Da Promis wie Tyga das Video von Roach nachdrehten und Langeweile in der Corona-Quarantäne aufkam, ging der Song in sozialen Medien viral. Mittlerweile hat der TikTok-Clip von Roach mehr als 35,6 Millionen Aufrufe.

Doch Roach nahm “Bored In The House” bereits am 4. März in Detroit (US-Bundessaat Michigan) auf - einige Tage vor dem Lockdown. Gegenüber der Detroiter Lokalzeitung “Metro Times” sagte der junge Musiker: “Ich war alleine gelangweilt und (...) wenn du einen freien Zeitplan hast, verlierst du wirklich ein bisschen den Verstand. Und wenn ich diese freie Zeit habe, mache ich TikToks. Ich wusste, dass der Virus passiert. Darüber wurde viel geredet, aber ich dachte nicht, dass wir in einer solchen Quarantäne eingesperrt sein würden.” So seien der Song und die Quarantäne wie “perfekt abgestimmt” gewesen.

Video mit Tyga

Ende März veröffentlichte Roach die volle Version des Songs, darin arbeitete der Rapper sogar mit Tyga und dem Musikproduzenten Pliznaya zusammen. Dies war die Idee von Tyga, er kontaktierte Roach: “Ich mag es, solche lustigen Sachen zu machen, und da er ein neuer Künstler ist, ist es cool, solche Dinge zu machen, die die Leute wirklich nicht erwarten würden”, sagte Tyga der New York Post dazu. “Er war wirklich überrascht, wie schnell ich war ... Ich sagte ihm “Wir müssen es jetzt herausbringen.””

TikToker machen schon seit Wochen ihre eigenen Videos zur Corona-Hymne “Bored In The House”. Darin zeigen die Nutzer der Online-Community, wie sie gerade ihre freie Zeit gestalten.

RND/am