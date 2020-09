„Borat“-Fortsetzung kommt noch vor der US-Wahl bei Amazon

Anzeige

Anzeige

New York. „Borat“ ist zurück: Noch vor der US-Wahl soll bei Amazon Prime die Fortsetzung des Satirefilms um einen von Sacha Baron Cohen verkörperten Reporter aus Kasachstan zu sehen sein. Am Dienstag bestätigte der Streaming-Dienst, dass er sich die weltweiten Rechte an dem zweiten Borat-Film gesichert habe. Der angebliche Titel: „Borat: Geschenk des pornografischen Affen an Vizepremier Mikhael Pence, um Benefiz für kürzlich verkleinerte Nation von Kasachstan zu machen.“

Während der in der Pandemie heimlich erfolgten Dreharbeiten gab es den Sommer über in regelmäßigen Abständen Berichte über das Projekt.