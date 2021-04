Bohlen über Gottschalk: „Wenn ich erzählen würde, was ich von ihm wüsste ...“

Anzeige

Die Finalshow von „Deutschland sucht den Superstar“ mit Thomas Gottschalk (70) hat am Samstagabend nur 2,68 Millionen Zuschauer vor die TV-Bildschirme gelockt, die schlechteste Einschaltquote für ein „DSDS“-Finale aller Zeiten. Einer, der das mit Genugtuung zur Kenntnis genommen haben dürfte, ist der langjährige Jurychef Dieter Bohlen (67). Der ist gar nicht gut auf die „Wetten, dass ...?“-Legende zu sprechen – und legt am langen Osterwochenende noch einmal nach.

Bereits seit Gottschalk 2012 für eine Staffel in der „Supertalent“-Jury neben Bohlen saß und sich anschließend sehr negativ über die Erfahrung geäußert hatte, sticheln die beiden TV-Stars immer wieder gegeneinander. Kurz vor dem „DSDS“-Finale legte Gottschalk mit ein paar frechen Sprüchen gegen den Poptitan nach, sagte in seinem SWR3-Podcast „Podschalk“ unter anderem: „So unterschiedlich sind wir gar nicht. Dieter ist Geschichte, ich bin Legende.“

Bohlen über Gottschalk: „In der Welt der Egomanen spielt er in einer anderen Liga“

Dass diese Sticheleien nicht spurlos an Bohlen vorbeigehen, zeigt ein Kommentar auf Instagram, von dem die „Bild“-Zeitung einen Screenshot veröffentlichte. Dort merkte eine Nutzerin an: „Ich finde auch, ‚DSDS‘ mit Dieter ist um Klassen besser. Aber die Kommentare über Gottschalk klingen etwas, sagen wir mal … gekränkt und beleidigt, sorry, Dieter!“ Der Poptitan antwortete: „Nö, aber der erzählt seit Jahren Lügen über mich, wenn ich erzählen würde, was ich von ihm wüsste, kann der einpacken …“

Auf seinem Instagram-Account präsentierte Bohlen später noch kommentarlos in seiner Story die schlechte Einschaltquote für die Show mit Gottschalk. Und in einer weiteren Story kommentierte Bohlen am Sonntag das Gottschalk-Zitat „Dieter ist Geschichte, ich bin Legende“ mit den Worten: „Super sympathisch der Mann“. Und: „In der Welt der Egomanen spielt er in einer anderen Liga.“

Nachdem RTL angekündigt hatte, dass Bohlen ab der nächsten Staffel nicht mehr Teil der „DSDS“-Jury sein werde, hatte sich der Poptitan für die verbleibenden Shows krankgemeldet. Daraufhin war er für Halbfinale und Finale durch Thomas Gottschalk ersetzt worden.